L'OM s'enflamme pour son phénomène Robinio Vaz

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà présent dans la rotation de l’effectif la saison dernière, Robinio Vaz s’affirme de plus en plus à l’OM, où il a inscrit son premier but en Ligue 1 samedi lors de la réception du Paris FC au Vélodrome (5-2).

Samedi après-midi, les supporters de l’Olympique de Marseille se sont longtemps ennuyés. L’équipe de Roberto De Zerbi est apparue trop timorée et pas assez entreprenante pour enflammer le match face au Paris FC, qui n’a pas eu besoin de forcer son talent pour revenir à 2-2 après les deux premiers buts de Greenwood et d’Aubameyang. L’OM a finalement dû attendre le dernier quart d’heure pour faire sauter la défense parisienne et il le doit en grande partie à son banc. Bilal Nadir a effectué une entrée déterminante avec deux passes décisives, mais que dire de Robinio Vaz. Entré pour occuper la pointe de l’attaque olympienne afin de relayer Pierre-Emerick Aubameyang, le jeune avant-centre formé au FC Sochaux a mis tout le monde d’accord, en obtenant en seulement 16 minutes un penalty et en marquant le but du 5-2.

Robinio Vaz, une entrée tonitruante contre le PFC

18-year-old Robinio Vaz scores first pro goal with Marseille! 🇫🇷💎 pic.twitter.com/BDgN0TL39n — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 23, 2025

Il n’en fallait évidemment pas plus pour que les supporters de l’OM soient sous le charme. « ROBINIO VAZ est en train de brûler la pelouse. L’entrée de fou furieux, les appels, les retours défensifs. Machine », « L'entrée en jeu de Robinio Vaz, il faut juste applaudir », « C’est mérité, à chaque fois qu’il rentre sur le rectangle vert on sent qu’il y met toute son énergie. En espérant le voir plus souvent sur le terrain cette saison », « Cette course de Robinio Vaz pour célébrer son premier but en Ligue 1 m'a réconcilié avec mon club. Merci minot » ou encore « On reparlera de ce jeune » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OM sont unanimes pour applaudir Robinio Vaz.

Pas question pour les fans du club olympien d’en faire un titulaire à court terme, car Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang sont performants pour l’instant. Mais avec un joker tel que Robinio Vaz sur son banc, Roberto De Zerbi s’est trouvé une arme de luxe pour faire sauter les défenses de Ligue 1 en cours de jeu. Prochain adversaire de l’OM dimanche soir au Groupama Stadium lors de la troisième journée de Ligue 1, l’OL est prévenu.