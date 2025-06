L’OM s’endort pour Aguerd, la Juve lui passe devant

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Après une qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a besoin de renforts. Le secteur défensif est le chantier de ce mercato. Suivi par l’OM, Nayef Aguerd voit d’autres offres émerger en provenance d’Italie.

Roberto de Zerbi a ciblé le secteur à renforcer cet été sur le mercato et l’OM prend son temps. Défensivement, le club de la Cité Phocéenne a connu quelques failles la saison dernière et souhaite trouver un défenseur central d’expérience. Plusieurs noms ont été cochés notamment celui de Nayef Aguerd. L’international marocain (55 sélections) a été prêté cette saison par son club de West Ham du côté de la Real Sociedad. Le natif de Kénitra intéresse grandement le board olympien. Ce vendredi, le média Transferfeed explique que le club de la Cité Phocéenne n’est plus seul sur le dossier. La Juventus de Turin réfléchit pour passer à l’offensive.

La Juventus veut griller la politesse à l’OM

⚪️⚫️ La Juventus souhaite recruter Nayef Aguerd et inclure Daniele Rugani dans le deal qui plait à WHU ! 🇲🇦



(@DiMarzio) pic.twitter.com/SOYmeClzkb — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) June 19, 2025

Avec 21 matchs disputés en Liga cette saison, le défenseur central marocain a joué plus que l’an passé malgré son absence des feuilles de match en fin de saison. En fin de contrat en 2027 du côté des Hammers, Nayef Aguerd va probablement quitter l’Angleterre cet été. L’OM n’est pas seul sur le dossier. La Juventus piste également l’ancien rennais. En quête de reconstruction, la Vieille Dame a tout de même accroché une quatrième place en Série A cette saison. Sous la houlette d’Igor Tudor, le club italien disputera la coupe d’Europe. Toujours selon Transferfeed, le Juventus veut intégrer un échange avec West Ham. Le Marocain pourrait être échangé avec Andrea Rugani. Le défenseur italien convient aux exigences des Hammers. L’OM devra donc accélérer pour éviter de se faire passer devant dans ce dossier précieux.