L'OM s'active, Benatia fonce sur deux défenseurs centraux

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Conrad Jaden Egan-Riley, l’OM souhaite encore se renforcer en défense centrale. Deux noms se détachent au sein du board olympien, ceux de Nayef Aguerd et de Ramy Bensebaïni.

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato avec les signatures déjà ficelées d’Angel Gomes et de Conrad Jaden Egan-Riley. Un bon moyen pour les dirigeants olympiens de combler Roberto De Zerbi, lequel pourra déjà compter sur quelques renforts à la reprise de l’entraînement le 4 juillet prochain. L’entraîneur italien est toutefois exigeant et va rapidement réclamer des recrues supplémentaires. C’est notamment le cas dans le secteur défensif, où Marseille veut encore au moins un latéral droit, un latéral gauche et un ou deux défenseurs centraux en fonction des départs (Luiz Felipe, Meïté, Cornelius).

L'OM s'attaque à Aguerd et Bensebaïni

A en croire les informations de La Minute OM, deux pistes se dégagent à ce poste, celles menant à Nayef Aguerd (West Ham) et à Ramy Bensebaïni. Cela confirme surtout qu’après avoir mis la main sur le droitier Conrad Jaden Egan-Riley et alors que Facundo Medina est pisté pour jouer latéral gauche, Marseille cible prioritairement un défenseur central gaucher pour l’associer à Leonardo Balerdi. Le compte insider affirme que Marseille continue de travailler « activement » sur ces deux pistes même si pour l’heure, aucune offre officielle n’a été transmise aux deux clubs concernés.

Point sur le mercato olympien



▫️L’OM continue de travailler activement sur le poste de défenseur central gauche.



▫️En effet, les pistes Ramy Bensebaini et Nayef Aguerd sont toujours explorées.



▫️Cependant, il n’y a eu, à ce jour, aucun contact ni aucune offre avec leurs clubs… — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 22, 2025

Dans le cas de Nayef Aguerd, l’OM est confronté à une rude concurrence puisque le Bayer Leverkusen, l’Atlético de Madrid ou encore la Juventus Turin sont intéressés par l’international marocain. Ramy Bensebaïni semble un peu plus abordable, même s’il faudra certainement lâcher environ 15 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien Rennais. Autant dire que pour l’heure, aucune piste ne semble se dégager plus que l’autre. On peut en revanche constater que le nom d’Aymeric Laporte n’apparaît plus dans les dernières rumeurs de transfert à l’OM, comme si la piste du défenseur central d’Al-Nassr avait été refermée par le club phocéen.