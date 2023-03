L'OM s'acharne sur Nuno Tavares, c'est validé par Di Méco

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat par Arsenal, Nuno Tavares ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le latéral gauche déçoit après des débuts prometteurs. Une évolution frustrante pour la direction olympienne et le consultant Eric Di Meco.

Il y a encore quelques mois, l’Olympique de Marseille pouvait regretter de ne pas avoir négocié une option d’achat pour le prêt de Nuno Tavares. Le latéral gauche prêté par Arsenal avait réussi des débuts impressionnants chez le vice- champion de France en titre. Le système mis en place par l’entraîneur Igor Tudor, dans lequel le Portugais évolue au poste de piston, lui permet de faire admirer ses qualités athlétiques et sa frappe des deux pieds.

Le problème, et non des moindres pour un défenseur, c’est que Nuno Tavares ne fait pas les mêmes efforts vers sa propre surface. L’ancien joueur de Benfica a tendance à oublier, ou plutôt à négliger les replis défensifs sur son couloir. De quoi frustrer l’Olympique de Marseille qui, selon le journal La Provence, refuse d’investir sur son transfert définitif.

La déception de Di Meco

Et dans la mesure où Arsenal écartera probablement un nouveau prêt alors que son contrat expire en 2025, le club phocéen a déjà acté le départ de Nuno Tavares cet été. Lui aussi déçu du latéral, Eric Di Meco ne le regrettera pas. « Je ne l’ai pas vu progresser alors qu’il a eu beaucoup de temps de jeu et qu’il est venu en prêt d’Arsenal pour ça, à l’image de Saliba qui est devenu international à l’OM », a comparé l’ancien Marseillais dans le quotidien régional.

« Il a toujours les mêmes défauts et les mêmes qualités qu’en début de saison, et quand le niveau monte d’un cran comme contre Paris, Tottenham ou Francfort, il disparaît. Il est agaçant ces derniers temps, comment penser autrement quand on voit sa manière de se replacer quand il perd le ballon ? Il est jeune et a un gros potentiel mais il va falloir qu’il progresse dans tous les secteurs », a conseillé Eric Di Meco, prêt à laisser Nuno Tavares poursuivre son évolution loin de Marseille.