L’OM ruine les chiffres d’une L1 en feu

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, Marseille a fait match nul 0-0 sur sa pelouse du Vélodrome face à Metz. Un nouveau score vierge pour une équipe qui en a fait plus que tout autre en Ligue 1, le paradoxe dans ce championnat plus offensif.

Jorge Sampaoli est synonyme de folie, de jeu offensif, de déséquilibre permanent. Son OM s’en ressent mais pourtant une statistique étonnante suit les Marseillais. Dans un championnat que d’aucuns disent plus ouvert et spectaculaire, Marseille ferait presque figure de bonnet d’âne. Alors que pendant les années 2000, la Ligue 1 était connue et moquée pour ses 0-0 récurrents et bien trop fréquents, cette saison est bien différente. Seulement cinq matches se sont terminés sans le moindre but marqué, un chiffre annonciateur d’un spectacle plus intéressant et d’un état d’esprit plus offensif des équipes françaises.

L’OM roi des 0-0

Pourtant, à regarder les chiffres, sur ses cinq matches nuls et vierges, l’OM tient une place importante à en croire les statistiques. En effet, trois de ces cinq matches ont été joués par les Marseillais. Il s’agit d’Angers-Marseille (7e journée), le Classique Marseille-PSG (11e journée) et donc le match de ce dimanche face à Metz.

3 - Il y a eu 5 matches nuls 0-0 en Ligue 1 cette saison, dont 3 qui concernent les matches de Marseille (Angers-Marseille le 22 septembre, Marseille-Paris le 24 octobre et Marseille-Metz aujourd’hui). Réalisme. #OMFCM pic.twitter.com/HwWMX0FdRM — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2021

Problème de spectacle ? Peut-être surtout de réalisme pour des Marseillais qui ont terriblement de mal à conclure leurs actions. Cet après-midi, les Marseillais ont frappé 15 fois au but mais n'ont cadré que trois tentatives seulement. Des chiffres et un mal récurrent que ce soit en championnat ou en coupe d'Europe. Les Marseillais n'ont en effet pas encore gagné en Ligue Europa avec quatre nuls dont deux 0-0. Jeudi encore, ils ont marqué deux fois mais pour 21 frappes dont seules quatre ont trouvé le cadre. Le retour de Milik n'a rien changé à ce souci que les Olympiens devront modifier pour ne pas faillir à leurs objectifs de podium.