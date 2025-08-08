L'OM revient à la charge pour Sacha Boey

Dans : OM.

Malgré le recrutement de Timothy Weah, capable de jouer ailier ou latéral, l’OM est toujours intéressé par Sacha Boey. Selon la presse turque, le club olympien n’a pas abandonné l’idée de recruter le défenseur du Bayern.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont mis du temps à finaliser son arrivée mais ça y est, Timothy Weah a rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi. Un dossier laborieux mais qui a fini par aboutir et qui offre à l’entraîneur italien un joueur capable de couvrir le poste d’ailier droit mais aussi de latéral droit. Avec cette arrivée, on pouvait donc penser que l’OM n’était plus à la recherche d’un joueur pour concurrencer Amir Murillo. Ce n’est pas exactement le cas puisque selon les informations du média turc Aksam, le dauphin du Paris Saint-Germain lors de la saison 2024-2025 est toujours très intéressé par Sacha Boey, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028.

L'OM n'a pas abandonné la piste Boey

Même s’il a une place de choix dans la rotation au sein de l’effectif de Vincent Kompany, l’ex-latéral droit de Galatasaray n’est pas un titulaire chez le champion d’Allemagne. Une aubaine dont souhaite profiter l’OM, intéressé par le natif de Montreuil depuis plusieurs semaines et qui semble attendre la fin du mercato pour bondir et tenter de récupérer l’international espoirs français à moindre coût. L’OM y voit l’opportunité de recruter un joueur plutôt fiable et capable de concurrencer Amir Murillo sur le poste de latéral droit, ce qui permettrait à Roberto De Zerbi d’utiliser Timothy Weah plus haut sur le terrain et ainsi compenser un éventuel départ à venir de Jonathan Rowe par exemple.

Reste à savoir si Sacha Boey sera ouvert à un départ du côté de Marseille, ce qui n’était pas le cas au début du mois de juillet. A cette époque, le joueur de 24 ans avait plutôt dans l’idée de rester au Bayern Munich pour tenter de gagner sa place de titulaire. La préparation estivale du club munichois lui aura-t-il fait changer d’avis ? Réponse d’ici le 31 août, au plus tard.