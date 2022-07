L'OM rêve de Nuno Tavares, c'est pas gagné

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Toujours à la recherche d'un piston gauche, l'OM a noté le nom de Nuno Tavares sur sa liste. Le jeune latéral portugais n'est pas titulaire à Arsenal. La Real Sociedad et l'Atalanta l'ont bien compris aussi mais l'OM espère que ses bonnes relations avec les Gunners paieront.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria a prouvé tout son talent pour dénicher les pépites et les bonnes affaires. Ses capacités sont encore attendues pour cet été d'autant que l'OM a des manques, ce qui est fâcheux quand on a une Ligue des champions à disputer. C'est notamment le cas au poste d'arrière gauche où Igor Tudor aimerait aligner un joueur habitué du poste, si possible un piston capable de monter régulièrement. Ce joueur, Pablo Longoria va peut-être lui offrir tout droit venu d'Arsenal.

Après Guendouzi et Saliba, l'OM veut faire la passe de trois

En effet, les Gunners possèdent en leur sein le jeune et prometteur portugais Nuno Tavares. Recruté pendant l'été 2021 à Benfica, il a peiné à enchaîner les matches dans le nord de Londres. Agé de 22 ans, il a disputé 22 rencontres de Premier League dont 13 comme titulaire la saison passée. Mais, il conserve une belle cote sur le marché. L'OM veut le relancer tout comme l'Atalanta et la Real Sociedad arrivée sur le tard dans le dossier, selon le média anglais Standard Sport.

L'OM semble se diriger vers ces 2 options pour occuper les postes de pistons gauche et droit :



➜ Nuno Tavares (22 ans 🇵🇹)

➜ Jonathan Clauss (29 ans 🇫🇷)



Votre avis sur ces 2 pistes ? pic.twitter.com/6zt3MdFUbF — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 14, 2022

Pablo Longoria a pris la direction de Londres en début de semaine pour faire pencher la balance en la faveur de l'OM. A l'instar du club basque, les Marseillais envisagent de demander un prêt pour l'international espoir portugais. Longoria compte sur les bonnes relations entretenues avec les Gunners par le passé pour faire la différence. L'OM avait réussi à se faire prêter Mattéo Guendouzi et William Saliba l'été dernier. Marseille peut aussi compter sur sa participation en C1 pour convaincre Tavares, chose dont ne peut se vanter les Espagnols (Ligue Europa) et encore moins les Italiens privés de coupe d'Europe cette saison.