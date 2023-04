L'OM rêve de l'énorme coup Zidane !

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane est sans cesse annoncé proche de certains grands clubs européens. L'OM aimerait également tenter sa chance alors que Zizou est toujours orphelin d'une nouvelle expérience d'entraîneur.

Né à Marseille, Zidane n'y a jamais joué. Passé par Cannes et Bordeaux, l'ancien milieu de terrain a surtout brillé en tant que joueur à la Juventus de Turin, où il a gagné son ballon d'or puis au Real Madrid où il a soulevé la Ligue des Champions. Même s'il n'a jamais joué à l'OM, le champion du monde n'a jamais caché son affection pour le club de la cité phocéenne. Désormais entraîneur, Zidane n'a officié qu'au Real Madrid. D'abord avec l'équipe réserve puis avec les Merengues où il a remporté plusieurs titres dont trois Ligues des Champions. Aujourd'hui sans club, Zidane est souvent annoncé proche du PSG, de la Juventus de Turin, de l'équipe de France ou d'un énième retour au Real Madrid. Cette fois-ci, c'est l'OM qui se met à rêver de l'arrivée de la légende française.

L'OM est enfin prêt à accueillir Zinédine Zidane

Selon les informations de Marca, l'OM souhaite secrètement faire venir le technicien français à la Commanderie. Marseille veut concurrencer le PSG et enfin remporter un titre. Pour y parvenir, les dirigeants estiment que recruter Zidane comme nouveau coach pourrait être la solution. Cela permettrait également à des joueurs d'être plus intéressés par le projet marseillais. Néanmoins, l'opération risque d'être compliquée pour l'OM qui doit déjà assurer sa qualification en Ligue des Champions.

Si cet objectif est validé, il faudra se montrer plus persuasif que les autres cadors européens car Zidane est un entraîneur très (très) convoité. Reste à savoir si Pablo Longoria et les Marseillais vont enfin réussir à ramener Zinédine Zidane dans sa ville natale. Ce qui serait un énorme coup de projecteur pour le club phocéen. Même s'il fait actuellement confiance à son entraineur en place qu'est Igor Tudor, Pablo Longoria pourrait forcément se laisser tenter par une telle possibilité. Surtout si Zizou venait à voir quelques portes se fermer, comme celles du Real Madrid et de la Juventus Turin.