L'OM repart à Rome, De Zerbi a mis la taupe KO ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le voyage de l’OM à Rome la semaine dernière n’était pas un one-shot puisque les hommes de Roberto De Zerbi vont repartir ce mardi en stage en Italie. Un bon moyen de fuir l’environnement toxique de Marseille.

Dimanche soir au Vélodrome, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont affiché un visage conquérant pour venir à bout de Brest (4-1) et ainsi reprendre la deuxième place du championnat. L’affiche qui se profile dimanche prochain s’annonce toutefois explosive avec un déplacement à Lille, qui ne pointe qu’à deux petits points de l’OM. Pour préparer ce choc dans les meilleures conditions, Roberto De Zerbi a pris la décision de reconduire le stage à Rome. Les Olympiens sont attendus dans la capitale italienne ce mardi et l’idée est clairement de travailler à l’abri des regards malveillants comme cela peut-être le cas au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus comme le confirme La Provence dans son édition du jour.

« Cette mise au vert a sans doute permis de travailler dans le plus grand secret sur le retour d’une défense à quatre contre Brest » explique le quotidien régional, sous-entendant clairement que l’information du changement tactique de Roberto De Zerbi aurait fuité si l’OM ne s’était pas mis au vert à Rome la semaine passée. Face aux Bretons, l'entraîneur italien a abandonné sa défense à trois pour la première fois depuis novembre afin de repasser en 4-3-3, avec Luis Henrique et Greenwood sur les ailes pour épauler Gouiri. « Balerdi et ses copains ne seront pas dépaysés puisque leur parenthèse romaine va ressembler à celle qu’ils ont connue la semaine dernière » ajoute le média, qui explique par ailleurs que cette fois, l’Olympique de Marseille ne repassera même pas par la cité phocéenne avant de défier le LOSC.

De Zerbi veut fuir Marseille dans le sprint final

En effet, les hommes de Roberto De Zerbi rejoindront directement Lille depuis Rome samedi, et tiendront donc la conférence de presse d’avant-match depuis le Nord, avant le match de dimanche soir. Preuve que du côté du staff de l’OM, on souhaite fuir Marseille au maximum dans ce sprint final et plus encore avant un match décisif face à un concurrent direct pour la qualification en Ligue des Champions. De Zerbi le sait trop bien, Marseille validerait quasiment son ticket pour la C1 en cas de succès au stade Pierre-Mauroy. Cela vaut bien de se mettre au vert une seconde semaine de suite.