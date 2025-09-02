L'OM repart à l'assaut pour Samardzic

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a bouclé son mercato lundi avec un total de 13 recrues. Au milieu de terrain, Medhi Benatia a tenté de faire venir Lazar Samardzic mais il s’est heurté au refus de l’Atalanta et s’est donc rabattu sur Matt O’Riley.

Très actif dans la dernière ligne droite du mercato, l’Olympique de Marseille a frappé fort en s’offrant en seulement 24 heures Emerson, Aguerd, Pavard et O’Riley. Le dernier cité débarque en provenance de Brighton avec la lourde responsabilité de compenser le départ d’Adrien Rabiot. Dans un rôle similaire, le gaucher danois de 24 ans aura la charge de l’animation du jeu marseillais. Un joueur de grand talent, auteur de 19 buts et 18 passes décisives en 2023-2024 avec le Celtic Glasgow avant son transfert pour la Premier League.

OM : Samardzic pour remplacer Rabiot, Marseille accélère https://t.co/wRlz0fPalQ — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2025

Initialement, l’international danois n’était cependant pas l’option n°1 de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. Les deux dirigeants de l’OM visaient Lazar Samardzic, l’international serbe de l’Atalanta Bergame. Le club italien n’était pas opposé à l’idée de se séparer du joueur né à Berlin, mais Ederson s’est blessé et l’Atalanta a changé ses plans en décidant de conserver Samardzic. Ce n’est pas grave pour Marseille, qui s’est retourné avec O’Riley… et qui a l’intention de revenir à la charge pour Samardzic comme le confirme le journaliste Adam Manseur.

L'OM est toujours intéressé par Samardzic

« L’OM reviendra probablement pour le joueur de l’Atalanta cet hiver. La DEA était ouverte pour s’en séparer avant la grosse blessure de Emerson (ce qui a rabattu les cartes) » explique le spécialiste du mercato olympien sur X. Comme il en a l’habitude désormais, Medhi Benatia pourrait donc relancer en hiver une piste déjà étudiée l’été précédent. Reste maintenant à voir si en janvier prochain, l’Atalanta Bergame sera plus disposée à se séparer de Lazar Samardzic et si l’OM a donc une chance de le faire venir. Un éventuel transfert dépendra aussi sans doute des premiers mois de Matt O’Riley dans la cité phocéenne.