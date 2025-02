L'OM rencontre un problème de taille avec Bennacer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM se déplace sur la pelouse d'Angers. L'occasion certainement de voir Ismaël Bennacer jouer avec les Phocéens pour la première fois.

L'OM a fait fort en fin de mercato hivernal en recrutant notamment Ismaël Bennacer en provenance de l'AC Milan. Le milieu de terrain algérien a une très grande envie de bien faire et de relancer sa carrière. Ce dimanche soir à Angers, l'Algérien pourrait faire le déplacement afin d'aider ses nouveaux coéquipiers à enchainer en championnat. Cependant, tout le monde n'est pas forcément chaud à l'idée de voir Bennacer être lancé trop tôt par Roberto De Zerbi. La raison ? Le fait que l'ancien Milanais soit sujet à des blessures à répétition depuis quelque temps maintenant mais également que la pression soit très forte à l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas Djibril Cissé qui dira le contraire.

Bennacer et l'OM, pas encore le bon moment ?

Lors d'une apparition sur La Chaine L'Equipe, l'ancien international français et joueur de l'OM a en effet prévenu concernant l'Algérien : « Il vient d'arriver. Il a une pression supplémentaire parce qu'il est Arlésien. Je connais les attentes et je ne voudrais pas le cramer tout de suite. On n'est pas obligé de le mettre titulaire directement. Il peut rentrer en fin de match pour prendre le pouls. Ce serait peut-être aussi une manière de récompenser Rongier et de ne pas le sortir d'un coup ». Reste à savoir comment Roberto De Zerbi verra les choses. L'Italien a des idées claires en tête et veut pouvoir compter sur des joueurs à 100% de leurs capacités. Ismaël Bennacer est clairement en manque de rythme et pourrait donc démarrer la rencontre sur le banc. Cette saison, l'Algérien de 27 ans a disputé 8 rencontres seulement avec l'AC Milan.