L'OM régale le Vélodrome, la saison commence bien

Dans : OM.

Par Claude Dautel

1ère journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

Marseille bat Reims : 4 à 1

Buts : Faes (13e csc), Tavares (45e+2), Suarez (75e, 90e+4) pour l'OM; Balogun (84e) pour Reims

L'OM s'est rassuré en infligeant une correction à une formation de Reims (4-1) qui n'a pas pesé lourd au Vélodrome. De quoi ramener un peu de calme autour du club phocéen.

C’est dans un climat assez spécial que débutait le match, puisqu’avant même le coup d’envoi le nom d’Igor Tudor était sifflé par le Vélodrome, mais l’ambiance allait rapidement devenir positive, puisqu’avant même le quart d’heure de jeu, sur un centre de Clauss, Faes trompait son propre gardien et permettait à l’OM de passer devant au score (1-0, 13e). Le Stade de Reims vacillait et il s’en fallait de peu l’addition se corse, Marseille trouvant la transversale par Under (18e), puis Rongier voyait son tir repoussé par le poteau (25e). Au bord du KO, les Champenois sortaient légèrement la tête de l’eau, mais dans le temps additionnel de la première période, d’une frappe lumineuse, Tavares doublait logiquement la mise pour l’Olympique de Marseille (2-0, 45e+2).

L’OM régale le Vélodrome, tout est oublié

Après la pause, les visiteurs tentaient de relancer un peu le suspense, mais sans réellement inquiéter l’OM, bien organisé. Tudor lançait à l’heure de jeu Veretout et Suarez, les deux renforts arrivés cette semaine à Marseille. L’attaquant arrivé de Grenade allait fêter sa première sortie au Vélodrome en marquant le troisième but phocéen sur un corner rapidement joué (3-0, 75e). C’était l’heure pour Dimitri Payet, laissé sur le banc par Tudor, d’entrer en scène, Payet jouant là son 300e match sous le maillot de l’OM. Reims ne voulait cependant pas repartir bredouille du Vélodrome, et Balogun, prêté cette semaine par Arsenal, réduisait le score d'une reprise de la tête (3-1, 84e). Le score semblait devoir en rester là, mais après une grosse occasion pour les Champenois, c'est Suarez qui signait un doublé et donnait de l'ampleur à la victoire marseillaise (4-1, 90e+4). Marseille pouvait fêter cela avec des supporters qui en 90 minutes ont déjà pardonné les délicats matchs de préparation. Tout n'a pas été parfait, mais l'Olympique de Marseille s'évite une prise de tête.