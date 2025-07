L’OM refuse de payer, ça coince pour Timothy Weah

Dans l’attente d’un accord entre la Juventus Turin et l’Olympique de Marseille, l’Américain Timothy Weah peut s’inquiéter. Le club phocéen et la Vieille Dame ne parviennent pas à s’entendre, ne serait-ce que sur la formule choisie pour cette opération.

Le recrutement de l’Olympique de Marseille a sérieusement ralenti. Si l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang se prépare à acter son retour, la situation reste compliquée en ce qui concerne Igor Paixão et Timothy Weah. Le club phocéen, confronté à la rude concurrence de Leeds United pour l’ailier du Feyenoord Rotterdam, ne parvient pas non plus à s’entendre avec la Juventus Turin. D’où l’initiative de l’agent Badou Sambague. Le représentant de l’international américain s’est rendu dans le Piémont pour rencontrer les dirigeants turinois.

🚨 Excl. - Timothy #Weah’s agent (Badou Sambague) landed in Turin to meet Damien Comolli & Francois Modesto to discuss and to decide the future of the winger, who is not in #Juventus’ Plans. Three english clubs and two french clubs are at the window. #Juve ask 15-20M to sell him