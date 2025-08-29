L'OM refuse de brader Adrien Rabiot

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille doit gérer beaucoup de choses sur cette fin de mercato. Le club de la cité phocéenne tente de boucler des arrivées pour se renforcer. En parallèle, Pablo Longoria doit régler le cas Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot restera-t-il à l’OM ? C’est l’une des grandes questions de cette fin de mercato du côté de la Canebière. L’international français est en sursis après les événements ayant eu lieu après la première journée à Rennes. La direction de l’Olympique de Marseille ouvre la porte à une réintégration. Mais une vente n’est pas à exclure dans les derniers jours du mercato. Plusieurs clubs sont venus aux renseignements concernant l’ancien parisien. Ce vendredi, l’OM a fixé le prix de son milieu de terrain en cas de départ.

Rabiot c’est 15 millions

Gazzetta : Ardon Jashari blessé deux mois avec Milan, qui bloque le départ de

Musah. Rabiot ? Toujours pas de feu vert du joueur et son entourage. Tottenham et Aston Villa se sont également renseignés, l’#OM souhaite 15M 🗞️ pic.twitter.com/n6s9axUGGi — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 29, 2025

En fin de contrat en juin prochain, la direction de l’OM doit encore trancher l’avenir du milieu de terrain de 30 ans. Avec l’enchaînement des matchs notamment en Ligue des champions et le manque de pistes concrètes pour l’instant, la direction olympienne pourrait réintégrer l’ancien joueur de la Juventus. Mais ce vendredi, la Gazzetta dello Sport dévoile que l’Olympique de Marseille a fixé le prix de vente de son joueur. L’OM en demande 15 millions d’euros selon le quotidien italien.

Cependant, la Gazzetta précise que Rabiot et son entourage n’ont toujours pas donné de feu vert pour partir. Outre le Milan AC de Massimiliano Allegri, Tottenham et Aston Villa sont venus aux renseignements concernant le milieu de terrain de 30 ans. Aucune décision n’a été prise et aucune offre concrète n’est tombée sur la table du président marseillais. Le cas Adrien Rabiot devra être rapidement tranché avant ce lundi 20h, date de fermeture du marché français.