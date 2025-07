L'OM refuse ce départ... pour l'instant

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A cause d'un entrejeu déjà très fourni, Bilal Nadir sait que sa place à l'Olympique de Marseille est compromise. Les Phocéens ont posé leurs conditions pour s'en séparer, alors qu'un promu en Ligue 1 s'intéresse à lui.

La saison prochaine pourrait se faire sans Bilal Nadir. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille est plus que fourni, avec un total de six joueurs capables d'évoluer dans l'entrejeu. Malheureusement pour le nouvel international marocain, la direction phocéenne considère qu'il ne peut pas faire pleinement partie des plans d'avenir du club marseillais. Roberto De Zerbi l'apprécie beaucoup, tout comme Medhi Benatia, mais s'il est un diamant, il doit encore être largement poli. Et pour ça, il lui faut un temps de jeu que ne pourra lui assurer l'entraineur italien. Dans l'optique de le faire progresser tout en gardant la main sur son milieu de terrain de 21 ans, l'OM est prêt à le prolonger cet été - son contrat actuel prend fin en juin 2026 -, avant de le faire partir. Et ça, le FC Lorient l'a bien compris.

Bilal Nadir, le choix cornélien de l'OM

Le verrou marseillais posé sur Bilal Nadir n'importe que trop peu Olivier Pantaloni. Selon les informations de Team Football, le FC Lorient est entré en contact avec l'entourage du joueur pour lui présenter un plan d'action clair et précis. Les Merlus, de retour en Ligue 1, sont prêts à lui offrir un temps de jeu important et un rôle majeur au sein de l'effectif pour la saison prochaine. Dans le besoin urgent d'un milieu de terrain, l'opportunité est parfaite. Surtout, le club breton veut un joueur comme lui, qui est déjà prêt pour les exigences de l'élite du football français et doté d'une grande polyvalence dans l'entrejeu.

Dans cette optique, la direction lorientaise a déjà formulé une offre de prêt sec, sans option d'achat, mais avec des garanties sur son temps de jeu. L'occasion est donc bonne pour l'OM de trouver rapidement un accord pour une prolongation de son contrat avant de l'envoyer en prêt s'aguerrir. Si le pari est payant, une place pourrait lui être attribuée à son retour. S'il ne l'est pas, l'OM aura contractuellement la main sur son joueur et pourra récupérer des indemnités de transfert en cas de départ.