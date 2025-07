L'OM refuse 46 ME des Saoudiens

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Indispensable la saison dernière, Leonardo Balerdi ne devrait pas quitter l’Olympique de Marseille cet été. Ses dirigeants s’opposent catégoriquement à son départ. Et tant pis si le défenseur central et capitaine intéresse un club aussi puissant financièrement que Newcastle.

La politique de Pablo Longoria est bien connue. Aux yeux du président de l’Olympique de Marseille, aucun joueur n’est jamais vraiment intransférable. Une offre satisfaisante peut changer les plans de l’Espagnol à tout moment. Mais cet été, le dirigeant semble disposé à faire une exception. Quoi qu’il arrive, le vice-champion de France ne devrait pas ouvrir la porte à son attaquant Mason Greenwood. Et la décision vaut également pour Leonardo Balerdi. Très solide la saison dernière, le défenseur central sous contrat jusqu’en 2028 a tapé dans l’œil de la Juventus Turin et de Newcastle, club aux moyens financiers colossaux avec l'Arabie Saoudite à sa tête.

Balerdi intouchable

Mais d’après le média TBR Football et son journaliste Graeme Bailey, l’Argentin n’est absolument pas disponible sur le marché des transferts. « Balerdi est un joueur qui a beaucoup impressionné les recruteurs de Newcastle, a indiqué le correspondant. C'est un défenseur central extraordinaire avec et sans ballon. Newcastle a étudié la question et pensait que Balerdi pouvait être accessible pour moins de 40 millions de livres (46 millions d'euros). Mais on m'a dit que Marseille avait clairement fait savoir qu'il n'était pas disponible. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

« Marseille pense sincèrement qu'il pourra rivaliser avec le PSG jusqu'au bout la saison prochaine, a-t-il ajouté. Et garder des joueurs comme Balerdi est essentiel dans leurs plans. » Avec Newcastle comme interlocuteur, l’Olympique de Marseille a pourtant de quoi négocier un gros transfert. Le club sous pavillon saoudien possède des moyens importants, surtout s’il parvient à conclure le départ de son attaquant suédois Alexander Isak à Liverpool. Une opération qui pourrait atteindre les 140 millions d’euros. Insuffisant pour faire craquer les Marseillais déterminés à garder leur capitaine que l'on sait épanoui dans la cité phocéenne.