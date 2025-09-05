L'OM recrute un défenseur pour rattraper les boulettes de Balerdi

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Fraîchement débarqué dans les dernières heures du mercato, Nayef Aguerd fait déjà l’unanimité à Marseille sans en avoir porté le maillot. Le défenseur marocain est le maillon manquant de la chaîne défensive de Roberto de Zerbi. Une défense qui n’est pas sans reproche depuis le début de saison.

Pour le dernier jour du mercato, l’Olympique de Marseille a offert un beau cadeau à ses supporters. Le club de la cité phocéenne a recruté Nayef Aguerd. L’international marocain (55 sélections, deux buts) arrive en provenance de West Ham contre 23 millions d’euros. Avec un contrat jusqu’en 2030, l’ancien rennais doit devenir le patron de l’axe central de Roberto de Zerbi. Le natif de Kénitra doit stabiliser une défense olympienne en difficulté sur le début de saison. Le capitaine Leonardo Balerdi n’est pas non plus épargné par les reproches. La venue de Nayef Aguerd pourrait faire du bien à l’Argentin.

Aguerd rattrape les boulettes

🔴 Aguerd vs 🔵 Balerdi



Deux défenseurs complets, qui peuvent être des leaders de défense tout en étant capable de relancer.



On sait que Balerdi est rapide, et pourtant Aguerd l'est encore plus sur longues distances !



La data ne fait pas tout mais ce sont 2 gros clients 👌 pic.twitter.com/hqiadCnU0o — Data'Scout (@datascout_) July 3, 2025

Auteur de quelques erreurs de placement et de relance depuis le début de saison ayant coûté parfois cher à l’OM, le capitaine argentin verra d’un bon œil son association avec le Marocain. Ce vendredi le média la Provence dévoile dans un portrait, le témoignage d’un mentor de l’ancien dijonnais, Philippe Bizeul. Désormais à Troyes, il a connu Nayef Aguerd lors de son passage à Rennes. « C’est d’abord quelqu’un de très intelligent. Il excelle dans sa capacité à comprendre les attentes du staff, à mêler les consignes à ses qualités. Il est plutôt dans le don de confiance, rattraper les erreurs de ses camarades, » explique Philippe Bizeul. Le Marocain fait partie des bons coups réalisés par l’Olympique de Marseille sur cette fin de mercato. Roberto de Zerbi avait soumis la demande de renforcer son secteur défensif depuis le début de l’été. Nayef Aguerd arrive aux côtés de Benjamin Pavard mais également de Facundo Medina, toujours blessé.