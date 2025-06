Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a bouclé dans la discrétion la plus totale la signature de CJ Egan-Riley, prometteur défenseur central de 22 ans qui arrive libre de Burnley. Un très gros coup selon les spécialistes du foot anglais.

L’Olympique de Marseille a démarré son mercato de manière plutôt inattendue cet été, avec le recrutement de deux joueurs libres. Angel Gomes d’abord, en fin de contrat avec Lille et maintenant CJ Egan-Riley. Le défenseur anglais de 22 ans arrive de Burnley pour zéro euro et son arrivée est logiquement escortée de beaucoup de questions. Il faut dire que peu de gens connaissent en France celui qui défend les couleurs de l’équipe espoirs de l’Angleterre lors de l’Euro actuellement. Passé par Manchester City, il était le taulier de la meilleure défense de Championship l’an passé, Burnley n’ayant encaissé que 16 buts.

Il ne faut pas sous-estimer le gros coup réalisé par l'OM avec Egan-Riley, en coulisses c'était l'un des joueurs les plus demandés du début de mercato 👌



Pour 3 raisons : sa mobilité, sa relance et bien sûr sa situation contractuelle.



Ci-dessous ses stats athlétiques 🚀 pic.twitter.com/w7OC7mzyPy — Data'Scout (@datascout_) June 12, 2025

Le compte Data Scout confirme d’ailleurs qu’au-delà de cette statistique, l’OM a bien réalisé un superbe coup sur le marché des transferts, tant CJ Egan-Riley était courtisé. « Il ne faut pas sous-estimer le gros coup réalisé par l'OM avec Egan-Riley, en coulisses c'était l'un des joueurs les plus demandés du début de mercato. Pour 3 raisons : sa mobilité, sa relance et bien sûr sa situation contractuelle. Quand je recommandais à l'OM de le recruter il y a une dizaine de jours je pensais qu'il aller finir en PL. Son adaptation devrait être rapide car le style de jeu de l'OM et de Burnley sont proches. Il pourra d'ailleurs jouer central ou latéral droit » a publié le compte spécialisé avec quelques chiffres à l’appui, à retrouver ci-dessus.

CJ Egan-Riley fait déjà saliver l'OM

De quoi mettre l’eau à la bouche des supporters olympiens, lesquels ont déjà pu se faire un premier avis des qualités du joueur grâce à plusieurs compilations sur les réseaux sociaux. La comparaison avec Leonardo Balerdi a vite sauté aux yeux, le style de jeu de l'Anglais semblant assez similaire à celui de l'Argentin, tout sauf un hasard sans doute tant Roberto De Zerbi apprécie son capitaine argentin.