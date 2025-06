L'OM recrute ce défenseur, c'est une énorme surprise

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut recruter du lourd cet été sur le marché des transferts, mais ne dira pas non à la possibilité de faire venir des opportunités. Le club phocéen lorgne notamment sur un nouveau latéral droit qui évolue du côté du Betis.

L'Olympique de Marseille compte passer la seconde sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi veut voir son effectif être renforcé afin de pouvoir arriver prêt pour le début de la Ligue des champions. L'Italien aimerait spécialement l'arrivée de nouveaux défenseurs. Sa direction est donc au travail afin de dénicher les perles rares. Un profil plait apparemment beaucoup en Espagne du côté du Betis puisque Romain Perraud serait de plus en plus proche d'un accord avec l'OM révèle un média espagnol.

Romain Perraud, l'OM sent la bonne affaire

Selon les informations de La Voz Verdiblanca, le latéral gauche français serait en effet en route vers le club phocéen ! Le discours de Medhi Benatia et Pablo Longoria aurait fait mouche, alors que l'OM et le Betis se sont entendus sur un montant de 4 millions d'euros. Une belle affaire pour les pensionnaires du Stade Vélodrome si cette information se confirmait. Romain Perraud était encore sous contrat avec le club andalou jusqu'en juin 2029 et sort d'une saison à 41 matchs toutes compétitions confondues avec le Betis. Le joueur de 27 ans connait en plus très bien la Ligue 1 pour avoir déjà joué à l'OGC Nice ou encore au Stade Brestois.

Si Marseille veut tenter des gros coups cet été, le club sait aussi que des belles affaires sont à concrétiser. Romain Perraud pourrait rendre de gros services à un OM qui aura un calendrier très chargé dès la reprise de la nouvelle saison. Il viendrait en plus combler un prochain départ de Quentin Merlin, annoncé en Premier League ou encore au Stade Rennais.