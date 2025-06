L’OM reçoit une offre scandaleuse pour Rabiot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM cette saison, Adrien Rabiot suscite logiquement des convoitises au mercato. L’AC Milan fait partie des clubs intéressés et a un plan audacieux pour s’offrir l’international français.

Il y a un an, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont réussi un véritable coup de maître en s’offrant Adrien Rabiot après le mercato. Libre de tout contrat, l’international français s’est engagé pour deux ans en faveur du club phocéen. Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain a assumé son statut en s’imposant comme un joueur majeur de l’OM tout au long de la saison, et comme un véritable leader dans le vestiaire. Medhi Benatia souhaite en faire un pilier de l’équipe la saison prochaine avec l’objectif assumé de le prolonger. Pour y parvenir, il faudra d’abord écarter la concurrence, incarnée notamment par l’AC Milan.

𝐋𝐞 𝐃𝐮𝐜, 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞́ 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐫𝐨𝐲𝐚𝐮𝐦𝐞 👑



Leader sur le terrain, patron dans le vestiaire et auteur d'une grande saison,

vous avez fait votre choix : 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 est votre Olympien de la saison @PUMA 24/25 🐆✨ pic.twitter.com/iyMS65kQCV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 16, 2025

Car selon les informations du site Calcio Now, le club lombard a bel et bien des vues sur Adrien Rabiot. Le nouvel entraîneur Massimiliano Allegri est un grand fan du joueur qu’il a dirigé à la Juventus Turin, et il aurait demandé à ses dirigeants de s’activer pour faire venir le Marseillais cet été. La direction de l’AC Milan a d’ailleurs un plan très audacieux pour tenter de boucler le deal, et cela ne devrait pas plaire au board de l’Olympique de Marseille. Selon le média italien, Milan pourrait proposer à l’OM un échange entre Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer, toujours sous contrat avec le club italien et qui avait été prêté à Marseille de janvier à juin.

Milan propose un échange Rabiot - Bennacer

Avec ce deal, Marseille pourrait définitivement faire venir l’Algérien gratuitement. Mais si en contre partie, Adrien Rabiot venait à partir, on imagine que Pablo Longoria et Medhi Benatia s’opposeront à un tel échange. Sur le papier, l’offre semble totalement inéquitable et a peu de chances de faire mouche. La Gazzetta dello Sport évoque de son côté un autre moyen pour l'AC Milan de s'offrir Adrien Rabiot avec une offre à hauteur de 10,5 millions d'euros. Le média italien explique que le joueur a un accord verbal avec l'OM pour quitter le club en cas d'offre à cette somme lors du prochain mercato. Le journal aux pages roses confirme que Massimiliano Allegri veut Adrien Rabiot, mais l'opération sera délicate. D'abord en raison du salaire du joueur, mais également car ce dernier souhaite disputer la Ligue des Champions avec Marseille la saison prochaine. L'AC Milan va donc certainement devoir se tourner vers d'autres cibles.