L'OM reçoit une offre immense de l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Auteur d’une première saison sportive réussie du côté de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood incarne le renouveau du projet marseillais. Cependant l’ancien joueur de Manchester United reste courtisé, notamment par l’Arabie Saoudite.

Une saison réussie et une qualification en Ligue des champions à la clé. L’Olympique de Marseille va retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. Après une saison en Ligue 1, achevée à la deuxième place, le club de la cité phocéenne voit certains de ses éléments courtisés sur le marché estival. C’est le cas de Mason Greenwood. Le natif de Bradford a disputé 36 matchs pour sa première saison dans l’hexagone pour 22 buts et six passes décisives. L’ancien joueur de Manchester United suscite l’intérêt de certaines régions du monde comme l’Arabie Saoudite. L’OM ne semble pas vendeur malgré la somme engagée.

Mason Greenwood peut-il quitter l’OM ?

Man Utd could be set to receive £30m as Saudi Arabian side Al-Ahli have launched a £60m offer to sign Mason Greenwood, according to reports...https://t.co/yVh6ybMWPN — Football365 (@F365) July 6, 2025

Selon Fichajes.net, Al-Ahli aimerait attirer l’ancien de Getafe dans son escarcelle. Toujours selon le média espagnol, le club d’Arabie Saoudite est prêt à poser une offre de 70 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services de l’Anglais. Cependant, deux choses vont contrecarrer les négociations. La première, c’est que l’OM doit offrir 50% de la vente à Manchester United, son ancien club. Un pourcentage qui refroidit le club dauphin de Ligue 1 dans une vente. Le second, c’est la volonté de Mason Greenwood de rester à l’OM afin de disputer la Ligue des champions. Les arrivées de CJ Egan Riley et Angel Gomes ont ravi l’ancien international anglais. Ces dernières semaines, Marseille semblait confiant sur la capacité à conserver Greenwood. Cependant, Fichajes.net confirme que l’avenir de l’attaquant marseillais sera fixé dans les prochaines semaines. L’OM va donc trembler pour l’un de ses cadres. La perte de l'ailier pourrait affaiblir l'effectif en vue de la saison prochaine.