L'OM reçoit une offre folle pour Adrien Rabiot

L'AC Milan est entré dans la danse concernant la possible signature d'Adrien Rabiot. Pour l'OM, le milieu de terrain vaut 15ME, même si le club italien a une offre qui peut arranger tout le monde.

L'idée de voir Adrien Rabiot rester à l'Olympique de Marseille jusqu'au bout de son contrat semble s'affaiblir au fil des heures. Alors que le mercato s'achève dans six jours, et même si Roberto De Zerbi a tenté de réconcilier ses dirigeants avec l'ancien joueur du PSG, le départ du milieu de terrain est de plus en plus probable. D'autant que ce mardi, l'AC Milan a décidé d'entamer des négociations avec l'OM pour tenter de faire venir Adrien Rabiot, dont Massimiliano Allegri apprécie les qualités depuis leur travail en commun à la Juventus. Face aux exigences financières de Pablo Longoria, qui réclame 15 millions pour laisser partir Rabiot à Milan, le club lombard a une offre à faire, révèle Sky Sports Italie.

Bennacer dans la balance pour avoir Rabiot

Le média italien précise que pour aboutir à un accord avec l'Olympique de Marseille moyennant une somme inférieure à 15 millions d'euros, les dirigeants milanais veulent faciliter le retour d'Ismaël Bennacer à l'OM. « Bennacer a déjà porté le maillot de l'OM la saison dernière et il s'y est très bien senti en France. Le Milan AC ne compte absolument pas sur lui dans son projet et serait donc ravi de trouver une solution pour le céder. Il reste à voir comment les négociations évolueront dans les prochains jours », précisent nos confrères italiens. Du côté des Rossoneri, on estime que les deux clubs peuvent facilement s'entendre sur ce sujet, les deux joueurs étant tentés de rejoindre l'AC Milan pour Rabiot et l'OM pour Bennacer.

Le clan Rabiot a la main

Le clan Rabiot a la main

Totalement silencieuse depuis sa spectaculaire sortie contre Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, Véronique Rabiot va désormais devoir trancher concernant l'avenir de son fils. On l'a constaté dans le passé, celle qui est la conseillère du milieu de terrain français ne fera des cadeaux à personne. Et il en sera de même pour l'AC Milan, le club italient devant donc être très précautionneux s'il veut réellement s'offrir Adrien Rabiot.