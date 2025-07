L'OM reçoit une nouvelle déprimante pour Raspadori

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a passé la seconde depuis quelques heures sur le marché des transferts. Le club phocéen aimerait beaucoup s'attacher les services d'un certain Giacomo Raspadori.

A Marseille, l'idée n'est de plus perdre de temps sur le marché des transferts. Les Phocéens veulent démarrer le prochain exercice de la meilleure des manières. L'effectif devra être pléthorique afin de pouvoir rivaliser dans toutes les compétitions. L'OM souhaite notamment se renforcer en attaque avec des éléments déjà prêts pour le plus haut niveau. Les pensionnaires du Stade Vélodrome ont dans la tête le projet de faire signer un nouvel attaquant. L'Olympique de Marseille a notamment des vues sur Giacomo Raspadori, en partance du Napoli.

Raspadori, l'OM ne lâche pas l'affaire

Selon les informations de la Gazzetta dello sport, les champions d'Italie ne feront en revanche aucun cadeau à l'OM pour l'Italien. En effet, ce dernier est estimé par le Napoli à 40 millions d'euros. Un prix très élevé que la direction phocéenne ne veut pas payer. Reste à savoir si le prix sera revu à la baisse ou si une autre formule sera envisagée. Giacomo Raspadori est un joueur qui plait à Marseille depuis l'hiver dernier. L'OM avait déjà fait une approche et pourrait finir par avoir gain de cause dans ce dossier si toutes les parties y mettent du leur. Naples cherche de son côté un attaquant et si les Italiens trouvaient leur bonheur, alors il serait aussi plus facile de lâcher Giacomo Raspadori. Outre le natif de Bentivoglio, l'Olympique de Marseille a aussi des vues sur deux autres joueurs offensifs, à savoir Igor Paixão et Jeremy Sarmiento. Les prochaines heures seront chaudes sur la Canebière, d'autant que l'Olympique de Marseille est aussi actif pour se renforcer en défense centrale.