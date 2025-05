L'OM rassure les supporters, De Zerbi reste

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Même si c'est dit à demi-mot, l'Olympique de Marseille a fait comprendre, dans un long communiqué, que suite à la visite de l'état-major de l'OM aux Etats-Unis, Roberto De Zerbi serait bien sur le banc phocéen la saison prochaine.

« Cette semaine, le propriétaire Frank McCourt et le Président du Conseil de Surveillance Jeff Ingram ont accueilli aux États-Unis le Président Pablo Longoria, le Directeur du Football Medhi Benatia, l’entraîneur Roberto De Zerbi, ainsi que son conseiller Giovanni Rossi, pour une réunion de travail concluant une saison 2024-2025, marquée par l’atteinte de l’objectif majeur : la qualification en Ligue des Champions.

Ces deux jours d’échanges ont permis de consolider et de réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune, essentielle à la pérennité du projet lancé à l’été 2024. Dans un environnement de très haut niveau, caractérisé par une compétition intense et une pression constante, il était important d’analyser avec lucidité tant les réussites que les défis qu’ont soulevés la saison, afin de continuer à s’améliorer et de maintenir un niveau d’exigence à la hauteur des ambitions du club.

Cette rencontre a également été l’occasion d’aborder les enjeux auxquels fait face le football français, en particulier les incertitudes persistantes autour de la gouvernance du football et des droits TV. Des sujets majeurs, tant pour l’avenir de l’Olympique de Marseille que pour celui du championnat de France dans son ensemble.

Place désormais à la préparation de la saison 2025-2026, avec un engagement et un alignement total de l’ensemble des dirigeants du club, déterminés à relever les défis passionnants à venir, au premier rang desquels celui d’installer durablement le club en Ligue des Champions, saison après saison.

Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des supporters, partenaires, clients, salariés du club et tous ceux qui, par leur engagement et leur soutien, ont contribué à l’atteinte de cet objectif clé. Cette qualification en Ligue des Champions est le fruit d’un véritable élan collectif », indique l'Olympique de Marseille afin de montrer à ses supporters que le départ de l'entraîneur italien n'était pas à l'ordre du jour, ce dernier voulant jouer la C1 avec l'Olympique de Marseille.