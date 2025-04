L'OM quitte d'urgence Marseille, De Zerbi craque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La tension est à son maximum à l’OM en cette fin de saison, raison pour laquelle Roberto De Zerbi souhaite prendre, avec ses joueurs, ses distances avec Marseille et partir en mise au vert plusieurs semaines.

Medhi Benatia l’a confié dans les colonnes de La Provence ce samedi, la qualification en Ligue des Champions est indispensable pour l’Olympique de Marseille. La pression est donc énorme sur les épaules des joueurs mais surtout de Roberto De Zerbi, alors que l’avance des Olympiens a fondu ces dernières semaines. L’OM est à présent 3e avec seulement 2 points d’avance sur Strasbourg, actuel 6e de Ligue 1. Pour tenter de faire réagir son groupe et de le souder en cette fin de saison pénible, Roberto De Zerbi envisage de prendre une décision choc et qui ne sera peut-être pas très populaire dans son vestiaire.

Selon les informations de L’Equipe, l’ex-entraîneur de Brighton et de Sassuolo envisage sérieusement une mise au vert de plusieurs semaines pour terminer la saison loin du centre Robert Louis-Dreyfus. Le quotidien national explique que ce stage commando pourrait débuter dès la semaine prochaine, après le match de ce samedi soir face à Montpellier et s’étirer jusqu’à la fin de la saison. Quant à la destination, l’Italie est évoquée mais aucune décision définitive n’a pour l’instant été prise. Seule certitude, l’idée est de s’éloigner de Marseille, où tout le monde ne tire à priori pas dans le même sens comme l’a sous-entendu Medhi Benatia dans La Provence ce jour.

Une opération commando loin de Marseille

« Je n'ai jamais vu un environnement où, quand ça ne va pas sur le terrain, des gens de l'intérieur du club cherchent à semer la zizanie ! Je n'ai jamais connu ça ! Les gens pensent que c'est la normalité, moi j'appelle ça la médiocrité. Certains au club pensent que je suis un danger, et c'est vrai ! Je suis venu ici pour enlever cette médiocrité ! Je le ferai tant que je serai là et jusqu'au dernier jour » a lancé le directeur sportif de l’OM. En prenant ses quartiers à l’étranger pour finir la saison loin de Marseille, Roberto De Zerbi espère sans doute protéger son groupe et créer de nouveau une unité qui faisait la force de l’équipe lors de la première partie de saison. Cela confirme en tout cas l’immense pression sur les épaules des dirigeants et du staff de l’OM en cette fin de saison cruciale pour l’avenir du club.