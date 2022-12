L'OM qualifié par forfait, Boudjellal prêt à aller au tribunal

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après avoir rêvé d'acheter l'Olympique de Marseille à Frank McCourt, Mourad Boudjellal est désormais aux commandes le FC Hyères, prochain adversaire de l'OM en Coupe de France. Et ça chauffe déjà.

Dans le grand feuilleton de la vente supposée de l’Olympique de Marseille, qui fêtera bientôt ses deux ans, personne n’a oublié le grand numéro fait par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, le duo pensant pouvoir faire affaire avec McCourt, avant finalement de lâcher prise, puis de divorcer brutalement. L’ancien patron du RC Toulon reconnaissait ne pas avoir choisi le bon partenaire dans cette opération, surtout avouant s’être trompé sur le souhait réel du propriétaire américain de l’OM de vendre le club phocéen. Mais entre Boudjellal et Marseille, il était dit que les choses n’allaient pas en rester là. Et c’est le hasard du tirage au sort de la Coupe de France qui permettait de renouer le fil. En effet, à l’occasion des 32es de finale, l’Olympique de Marseille doit affronter le 7 janvier prochain le FC Hyères, présidé par Mourad Boudjellal, avant l’avantage du terrain pour club de National 2. Sauf que la FFF a mis son nez dans l’affaire et a refusé que le match se joue au stade Mayol de Toulon, comme le souhaitait l’équipe varoise au nom de la rivalité des supporters du club de foot de Toulon et ceux de l’OM.

Où se jouera Hyères-OM ? La FFF doit trancher

𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷🏆



L’OM fera son entrée en 32èmes de finale de la @coupedefrance avec un déplacement sur la pelouse du @hyeresfc ⚔️



Rendez vous 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩 𝙟𝙖𝙣𝙫𝙞𝙚𝙧 🔜 pic.twitter.com/gtKkvwsbE5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2022

Et ce mercredi, Mourad Boudjellal a piqué un coup de sang et devant la presse, le volcanique président du FC Hyères a menacé de ne pas jouer ce match de Coupe de France. « On voulait organiser cette fête du football dans le Var ou au Vélodrome. Parce que cela serait une fête du football pour nos joueurs. Sinon on déclarera forfait. Il n’y a pas de raison de ne pas organiser la fête du football varois dans la ville de Toulon et stade Mayol. Enfin, il y en a une et ce sont quelques voyous. Ceux-là ne peuvent pas faire la loi et priver l’énorme majorité de fans et des supporters de football varois de voir l’OM. D’autant que l’OM, on l’a déjà reçu à Mayol il y a moins de dix ans et cela s’était très bien passé. Le stade était plein. Je n’accepte pas que les pouvoirs publics baissent les bras face à des voyous. Ce n’est pas possible », a lancé un Mourad Boudjellal ulcéré et qui a menacé d'attaquer l'Etat si la situation n'évolue pas. C’est désormais à la FFF de trancher dans cette histoire, la solution pouvant passer par un match au stade du FC Hyères, ce qui fera de nombreux malheureux.