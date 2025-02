L'OM provoque des clashs, il prend son pied

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi après-midi, l'OM n'a fait qu'une bouchée de l'ASSE en Ligue 1. Quentin Merlin prend son pied avec les Phocéens et veut en profiter à fond jusqu'à la fin de la saison.

L'OM a un peu plus respecté son statut de dauphin du PSG en Ligue 1 ce samedi au Stade Vélodrome face à l'AS Saint-Etienne. Une belle victoire sur le score de 5 buts à 1 qui a régalé les supporters présents. Le collectif de Roberto De Zerbi prend de plus en plus confiance et peut avoir beaucoup d'ambitions pour la suite du championnat. Quentin Merlin, qui a toujours la confiance de De Zerbi malgré l'arrivée récente d'Amar Dedic, prend énormément de plaisir à évoluer à l'OM cette saison.

Merlin adore voir souffrir les adversaires de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par QUENTIN MERLIN ✌🏼 (@quentin_merlin34)

En zone mixte ce samedi au Stade Vélodrome, l'ancien du FC Nantes a d'ailleurs balancé qu'il prenait un certain pied à voir les adversaires de l'OM être dépassés et même s'embrouiller : « On travaille beaucoup pour avoir beaucoup de schémas pour poser beaucoup de problèmes aux adversaires et on prend énormément de plaisir à les mettre en difficulté, à les voir un peu perdus, s’embrouiller entre eux. C’est ce qu’on veut voir à la fin du match ». Sur sa lancée, Merlin en a profité pour aborder sa concurrence avec Amar Dedic : « C’est un joueur qui a un fort potentiel, en un contre un il est très performant. C’est un joueur un peu comme moi, qui demande beaucoup de ballons, qui va vers l’avant. J’étais content de son arrivée, car c’est une concurrence en plus avec Ulisses Garcia. (...) C’est vraiment agréable d’avoir une concurrence de ce niveau ». Un état d'esprit qui fera certainement plaisir à Roberto De Zerbi, qui ne manquera pas de choix pour composer son onze de départ.