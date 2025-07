L'OM propose un échange dingue à la Juventus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM dans un an, Valentin Rongier est gentiment poussé vers la sortie par les dirigeants olympiens. L’ancien Nantais suscite l’intérêt de la Juventus Turin, ce qui a donné des idées à Pablo Longoria.

Le cas Valentin Rongier risque d’animer le mercato de l’Olympique de Marseille durant tout l’été. Le milieu de terrain de 30 ans n’a plus qu’un an de contrat et pour Pablo Longoria, le moment est venu de s’en séparer afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an. Rongier a une belle cote sur le marché des transferts et plusieurs clubs se sont renseignés, à l’instar par exemple de Sunderland ou encore de Côme, sans pour autant passer à l’offensive pour l’instant. Un autre grand club européen est aussi intéressé selon L’Equipe : la Juventus Turin.

Igor Tudor adorerait travailler de nouveau avec Rongier, qu’il a connu lors de son court passage à l’OM. Un intérêt qui ne laisse pas insensible le joueur, et qui donne des idées aux dirigeants phocéens. Selon le quotidien national, Marseille a tenté de profiter de cet intérêt de la Vieille Dame pour Rongier afin de négocier un échange avec Timothy Weah, qui fait partie des pistes chaudes du club olympien pour renforcer le couloir droit. Cette idée a toutefois peu de chances d’aboutir, car même si Igor Tudor y était favorable, ce n’est pas le cas de ses dirigeants.

L'OM a tenté un échange Rongier - Weah

L’état-major de la Juventus Turin est en effet peu emballée à l’idée de recruter Valentin Rongier, qui manque de références au plus haut niveau selon l’état-major des Bianconeri. Le club italien souhaite un milieu de terrain de plus gros calibre cet été, et ne suivra donc pas l’avis de son entraîneur sur ce dossier. Une belle porte qui se referme pour Valentin Rongier, lequel n’aurait certainement pas dit non à l’idée de découvrir la Série A dans un tel club à 30 ans. Sauf revirement de situation, ce ne sera pas le cas et l’OM va donc devoir sortir le chéquier s’il veut toujours recruter Timothy Weah. L’international américain passé par le PSG et Lille est estimé à 15 millions d’euros par la Juve.