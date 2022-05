L’OM propose à Martial de le sortir de la galère

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté au FC Séville lors du mercato hivernal, Anthony Martial n’est pas parvenu à s’imposer en Liga, où il n’a disputé que 8 matchs.

Inutilisé lors de la première partie de saison avec Manchester United, Anthony Martial était parti chercher du temps de jeu au FC Séville lors du mercato hivernal. Sur le papier, le pari était bon à prendre pour l’international français. Mais quelques mois plus tard, le bilan est négatif avec seulement huit matchs disputés en Liga et un bilan famélique d’une passe décisive et zéro but. Tandis que Martial reviendra à Manchester United à la fin de la saison, il y a fort à parier que l’international tricolore cherchera un nouveau club pour cette fois être définitivement transféré et donner un nouvel élan à sa carrière. A en croire les informations de Don Balon, l’ancien attaquant de l’AS Monaco verrait d’un bon œil un retour en France, dans un championnat qu’il connait bien, afin de se relancer à six mois de la Coupe du monde au Qatar.

L'OM et Monaco toujours sur Martial ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Martial (@martial_9)

En cas de retour en France, deux clubs tiendraient la corde pour faire revenir Anthony Martial. Monaco est sur les rangs, comme l’hiver dernier au moment de le récupérer en prêt avant que le FC Séville ne rafle finalement la mise. Les dirigeants monégasques ont conservé de bons rapports avec l’entourage d’Anthony Martial et n’ont jamais coupé le lien, un avantage de taille pour l’ASM dans ce dossier. Mais à la surprise générale, l’Olympique de Marseille pourrait également tenter sa chance pour faire venir Anthony Martial, notamment dans le cas où Arkadiusz Milik quitterait l’OM à un an de la fin de son contrat, lequel expirera en juin 2023. Le club marseillais n’a pas des moyens illimités mais dans le cas où le Polonais partirait, un gros salaire serait alors libéré à l’OM, ce qui pourrait permettre à Pablo Longoria de faire une folie avec Anthony Martial. Reste maintenant à connaître le prix exigé par Manchester United pour le transfert de l’international français ainsi que la position du futur entraîneur Erik Ten Hag sur l’avenir du buteur formé à l’OL.