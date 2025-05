L'OM proche de faire l'affaire du siècle au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM peut souffler et sait qu'il disputera bien la Ligue des champions la saison prochaine. De quoi promettre de belles arrivées dans la cité phocéenne.

Les fans et observateurs de l'OM sont aux anges. La saison prochaine, le club phocéen disputera bel et bien la Ligue des champions. Medhi Benatia et Pablo Longoria vont désormais se mettre au travail pour réaliser un marché des transferts estival de qualité. Car l'Olympique de Marseille ne voudra pas faire de la figuration en C1 dans quelques mois. L'objectif sera aussi de pouvoir avoir un groupe prêt à enchainer toutes les compétitions. Déjà, des premiers profils sortent pour rejoindre les rangs de Roberto De Zerbi.

Boscagli, le coup parfait de l'OM au mercato ?

Selon les informations d'Ekrem Konur, l'OM fait notamment d'Olivier Boscagli l'une de ses priorités. Le défenseur du PSV arrive prochainement en fin de contrat avec le club batave et pourrait donc être une opportunité en or pour les Phocéens. Boscagli possède en plus l'avantage de connaitre les exigences du haut niveau et de la Ligue des champions. A 27 ans, l'ancien de Nice sera à l'écoute des propositions qui seront faites. D'après certains échos à Marseille, le défenseur serait en plus très chaud à l'idée de signer à l'OM. Mais attention, car la Juventus et l'Inter sont aussi dans le coup pour rafler la mise.

Et les deux formations italiennes auront des arguments de poids à faire valoir. Roberto De Zerbi pourrait donc être la clé dans ce dossier. On sait le discours ambitieux de l'Italien très percutant pour les joueurs visés par l'OM. D'autant que l'ancien de Brighton fera de la défense l'un de ses chantiers prioritaires cet été. A sa direction de jouer afin de lui offrir le meilleur effectif possible lorsque la saison prochaine reprendra.