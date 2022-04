L’OM privé de mercato, le cadeau énorme de l’UEFA

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En raison de l'affaire Pape Gueye, l’OM était sérieusement menacé d’une interdiction de recrutement dans l’optique du mercato estival.

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria multiplie les pistes comme si de rien n'était alors que le mercato estival approche. Les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont cependant pas oublié que le club phocéen était sous la menace d’une interdiction de recrutement en raison de l’affaire Pape Gueye, qui s’est engagé en faveur de l’OM après avoir résilié unilatéralement son contrat avec Watford. Dans ce dossier périlleux, qui pourrait bien handicaper Marseille à l’avenir, l’UEFA semble avoir fait une fleur énorme à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’insider Mohamed Toubache-Ter dévoile que la sanction de l’UEFA, si elle est confirmée, ne s’appliquera pas au mercato estival. Un énorme soulagement pour Pablo Longoria, qui multiplie les pistes dans le but de renforcer la compétitivité de l’effectif à la disposition de Jorge Sampaoli la saison prochaine.

L'OM interdit de recrutement seulement l'hiver prochain ?

« Si l’Olympique de Marseille est frappé d’une interdiction de recrutement, elle pourrait tomber pour le mercato d’hiver. Sauf mauvaise surprise, Marseille pourra recruter… cet été & ça tombe bien car Longoria avance les pions un à un » a publié l’insider. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria, qui tentera de boucler les dossiers d’Amine Harit et de William Saliba dès la fin de la saison. Pour rappel, les deux Marseillais sont prêtés sans option d’achat, respectivement par Schalke 04 et par Arsenal. Et au vu de leurs prestations cette saison, l’OM souhaite les recruter de manière définitive. Pablo Longoria a par ailleurs entamé d’autres dossiers. C’est notamment le cas avec Mohamed Ali Cho, le buteur d’Angers qui intéresse grandement Jorge Sampaoli en raison de ses qualités de vitesse. Enfin, notons que quatre recrues sont déjà bouclées à Marseille : Samuel Gigot, qui arrive libre de Moscou ainsi que Pau Lopez, Cengiz Ünder et Mattéo Guendouzi, dont la levée des options d’achat était automatique.