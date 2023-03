L’OM privé de mercato, ce n’est vraiment pas le moment

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Toujours sous la menace dans l’affaire Pape Gueye, l’Olympique de Marseille risque une interdiction de recrutement. Une sanction qui freinerait l’évolution du club phocéen au moment où l’effectif a besoin de sang neuf.

Prêté au FC Séville cet hiver, le Marseillais Pape Gueye attend le verdict. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) étudie actuellement le dossier du milieu qui, après s’être engagé avec Watford en janvier 2020, avait finalement décidé de rompre le contrat en raison de supposées irrégularités. L’Olympique de Marseille en avait profité pour l’accueillir librement et risque une interdiction de recrutement pour deux mercatos. De quoi inquiéter le journaliste Jérémy Attali-Pietri, lequel affirme que l’effectif d’Igor Tudor doit être renouvelé.

✅ Le Tribunal Arbitral du Sport a convoqué Pape Gueye🇸🇳🦁 et l'OM ce 8 mars pour juger l’affaire qui les oppose à Watford.https://t.co/GgZH92bGaX pic.twitter.com/W1esnvGpyp — Footsen (@footsen221) March 8, 2023

« Le verdict devrait avoir lieu dans trois mois, parait-il, a commenté le spécialiste pour Football Club de Marseille. Ce qui est bien avec cette affaire, c’est que cela avait poussé Longoria à faire des mercatos très actifs. Il y avait un moment où l’on ne savait pas très bien quand une éventuelle sanction pouvait tomber. Là on est sorti de ça, je pense que de l’eau a coulé sous les ponts. Je pense que si la délibération traine autant c’est qu’il n’y aura rien. Après, si on ne peut pas recruter cet été, ça m’inquiète un peu. Il y a des joueurs qui sont en prêt et qui vont repartir. Mais aussi des joueurs qui sont en bout de course avec l’OM. »

Longoria freiné dans son élan ?

« Donc si tu ne peux pas renouveler ton effectif, je serai inquiet, a prévenu le rédacteur en chef adjoint d'actu.fr Marseille. Une des victoires de Longoria est d’injecter beaucoup de sang neuf, pour qu’il y ait une sorte d’électrochoc. Si tu n’as plus cette "Longoria Touch" qui te met quatre-cinq nouveaux titulaires chaque année, je peux être un peu inquiet. Il y a des joueurs, me semble-t-il, qui ronronnent un peu en ce moment et je ne pense pas que les garder une année de plus soit génial. » De son côté, le Sénégalais risque une lourde suspension.