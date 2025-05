L'OM prêt à payer 25ME pour ce prodige défensif

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a parfois fait des paris gagnants en s'offrant des joueurs au potentiel énorme, et capable d'engendrer une grosse plus-value en cas de revente. En quête de renforts défensifs, Yusuf Akcicek, jeune international turc, serait proche de l'OM.

Agé de 19 ans, Yusuf Akcicek est devenu international avec la Turquie en Ligue des Nations contre la Hongrie, le jeune défenseur étant logiquement récompensé d'une belle saison avec Fenerbahçe. Sous les ordres de José Mourino, le natif d'Istanbul a pris du volume et forcément cela n'a pas échappé à plusieurs clubs européens, conscients du très gros potentiel du défenseur. Depuis quelques jours, l'Olympique de Marseille semble marquer un intérêt très fort pour Yusuf Akcicek, au point même que plusieurs médias turcs affirment que des négociations seraient en cours entre les dirigeants de l'OM et leurs homologues du Fenerbahçe. Car ces derniers sont gourmands pour leur joueur comme le confirme le site spécialisé Motto Futbol. Il y a un vrai décalage entre l'offre marseillaise et les exigences du club stambouliote qui ne veut pas entendre parler d'un rabais pour Akcicek.

L'OM se heurte à la gourmandise de Fenerbahçe

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek transferi için Marsilya ile görüşmelere başladı.



Fransız kulübü 19 milyon Euro önerirken, Ali Koç, 25 milyon Euro’dan aşağıya oyuncuyu satmamayı hedefliyor. (Hürriyet) — Motto Futbol (@mottofutbol) May 21, 2025

Pour s'attacher les services de Yusuf Akcicek, Pablo Longoria aurait proposé 19 millions d'euros à Fenerbahçe, mais le président de l'Olympique de Marseille aurait immédiatement été retoqué. Même s'ils ne bloquent pas leur défenseur, les responsables des Kanaryalar ne réclament rien moins que 25 millions d'euros pour laisser partir Akcicek. Un gros écart qui fait que pour l'instant le dossier est en pause, même si Pablo Longoria se serait récemment rendu à Istanbul afin de parler directement avec Ali Koc, le très puissant patron du Fenerbahçe. Selon plusieurs médias stambouliotes, très tenté par le défenseur turc, le président de l'OM en a fait une affaire personnelle et il pourrait pousser un peu plus le curseur en faisant une deuxième offre plus proche des exigences de l'actuel dauphin de Galatasaray dans le championnat de Turquie.