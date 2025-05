L'OM prêt à lâcher un jeune talentueux

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si l'Olympique de Marseille s'est qualifié pour la ligue des champions, Geronimo Rulli n'y est pas étranger. Le portier argentin a été indispensable aux Phocéens. Pour son jeune remplaçant Simon Ngapandouetnbu, l'avenir doit donc s'écrire loin de Marseille.

En réglant plusieurs interrogations dans le onze de base, Pablo Longoria a permis à l'Olympique de Marseille de conquérir la deuxième place de Ligue 1. Les Phocéens se sont appuyés sur un milieu solide et expérimenté avec Rabiot, Hojbjerg ou encore Rongier. Devant, Mason Greenwood et Amine Gouiri ont constitué un duo efficace. Enfin, dans une défense fébrile, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli ont été essentiels. Le gardien argentin a multiplié les arrêts pour compenser les manques d'une arrière-garde parfois bricolée par De Zerbi. Rulli a fait oublier son prédécesseur Pau Lopez et surtout ses remplaçants.

Une prolongation puis un départ pour ce jeune gardien

C'est le cas du numéro 2 Jeffrey de Lange qui devrait retourner aux Pays-Bas mais aussi de Simon Ngapandouetnbu. Formé au club, le Camerounais de 22 ans attend sa chance depuis plusieurs années. Cette saison, il est allé glaner du temps de jeu à Nîmes en National. Malgré la relégation des Crocos en N2, il a tiré son épingle du jeu avec 11 clean sheets. De quoi lui permettre de rebondir pour la saison à venir selon les informations d'Africa Foot.

👤 26 matchs pour Simon Ngapandouetnbu (22 ans) cette saison avec Nîmes.



🖊️ Formation

🧾 Contrat jusqu'en juin 2026

💶 Valeur marchande actuelle à 400 000 €



Sondage en réponse pour ceux qui veulent juste voter sans forcément rentrer dans les détails à l'écrit.



Mon avis :… pic.twitter.com/OcNG9x8k6f — Fabien (@Beye13) May 23, 2025

Cet avenir ne s'écrira pas à l'OM dans l'immédiat malgré sa future prolongation de contrat (son bail actuel court jusqu'en 2026). En effet, Ngapandouetnbu va être de nouveau prêté dans les prochaines semaines. Deux pistes s'offrent à lui en Ligue 2. Le Red Star et Le Mans sont sur les rangs pour l'accueillir. Une belle progression pour le Camerounais qui grimperait d'une division pour enfin découvrir un championnat 100% professionnel. Reste à finaliser un accord avec l'une des deux équipes concernées. L'OM a tout à gagner dans cette affaire. En cas d'explosion en Ligue 2, Simon Ngapandouetnbu sera alors revendu avec une belle plus-value à la clé.