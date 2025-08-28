L'OM prêt à bondir sur Endrick pour un coup historique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Peu utilisé par Carlo Ancelotti au Real Madrid la saison dernière, Endrick espère gratter plus de temps de jeu avec Xabi Alonso. Si ce n’est pas le cas, l’OM devrait être à l’affût en janvier prochain.

L’Olympique de Marseille est sur le point de compléter sa ligne offensive avec la signature à venir d’Hamed Traoré en provenance de Bournemouth. Avec l’international ivoirien mais aussi Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Weah et Paixao en plus du prometteur Robinio Vaz, Roberto De Zerbi a de quoi faire. La presse espagnole en est pourtant convaincue, le club phocéen continue de suivre avec attention la piste Endrick. En janvier dernier, avant le recrutement d’Amine Gouiri en provenance de Rennes, le Brésilien du Real Madrid avait déjà été cité dans le viseur de l’OM pour compenser le départ d’Elye Wahi.

Accord trouvé, Hamed Traoré file à l'OM https://t.co/BGveKsTu5a — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2025

C’est de nouveau le cas en ce mois d’août. Selon les informations du site Defensa Central, Medhi Benatia maintient le contact avec le club de la Casa Blanca et avec l’entourage du jeune buteur brésilien. L’idée n’est toutefois pas de recruter Endrick d’ici au 1er septembre. Selon le média espagnol, l’Olympique de Marseille souhaite prendre le temps de voir comment vont se passer les six premiers mois de la saison 2025-2026 pour l’ex-attaquant de Palmeiras. Si son temps de jeu venait à être famélique sous les ordres de Xabi Alonso, le club phocéen pourrait alors se positionner avec une offre de prêt en janvier 2026 pour recruter Endrick.

Endrick à l'OM... en janvier 2026

Un scénario loin d’être utopiste selon le média espagnol, qui argumente sur le fait que l’OM et le Real Madrid entretiennent de bonnes relations. Defensa Central rappelle que cela avait notamment permis aux deux clubs de s’entendre pour le montant du transfert de Dani Ceballos, avant que le joueur ne change finalement d’avis et se rétracte sur une potentielle signature à Marseille. Reste maintenant à voir comment se déroulera la première partie de saison d’Endrick, qui sera confronté à une énorme concurrence dans la capitale espagnole avec Mbappé, Garcia, Rodrygo, Vinicius ou encore Mastantuono dans le secteur offensif. Il ne serait en tout cas pas étonnant de voir l’OM être associé au grand talent brésilien de 19 ans dans les mois à venir.