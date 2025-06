L'OM prépare un nouveau deal surprenant pour Bennacer

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ismaël Bennacer mérite t-il une seconde chance à l'Olympique de Marseille ? Si oui ce ne sera pas à 12 millions d'euros, le montant de l'option d'achat décidé par Milan. Les Phocéens n'ont qu'une solution pour poursuivre la collaboration avec l'Algérien.

Voir Ismaël Bennacer débarquer à l'OM en janvier dernier était une très bonne nouvelle pour les supporters phocéens. Milieu de grand talent, le natif des Bouches-du-Rhône a longtemps été un cadre du Milan AC avant que les blessures ne stoppent sa progression. Prêté par les Rossoneri, il ne s'est pas totalement relancé à Marseille. L'Algérien a alterné le bon et le moins bon sous le maillot phocéen. De quoi menacer une suite de la collaboration entre le joueur et le club olympien. En plus, son prix refroidit Pablo Longoria. Milan attend 12 millions d'euros pour lever l'option d'achat.

Un nouveau prêt pour Bennacer à l'OM ?

C'est trop cher pour l'Olympique de Marseille qui ne veut pas recruter Ismaël Bennacer pour ce montant. Le transfert annoncé d'Angel Gomes sur la Canebière semblait démontrer que les dirigeants marseillais avaient lâché l'affaire pour le milieu algérien. Cependant, il n'en est rien selon le journaliste Adammser sur X. Roberto de Zerbi souhaite continuer à profiter de l'expérience de l'ancien joueur d'Empoli. L'OM a trouvé la parade pour le garder.

Le récent vice-champion de France négocie avec Milan pour obtenir un deuxième prêt de Bennacer. Marseille et le joueur de 27 ans veulent poursuivre l'aventure une saison supplémentaire. Reste à convaincre les Rossoneri et ce ne sera pas chose aisée. Proche de perdre Tijjani Reijnders au profit de Manchester City, le club lombard ne peut se permettre de laisser filer un autre milieu et gratuitement en plus.