L’OM prépare un coup de tonnerre pour le 31 août

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato est loin d'être fini à l'OM, qui prévoit d'être actif pendant tout le mois d'août, et se réserve même une surprise dans la dernière ligne droite si les choses se passent comme prévues.

L’OM est passé à l’action en cette fin du mois de juillet et cela devrait se poursuivre dans les prochains jours avec des signatures de joueurs à forte valeur marchande pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi. L’entraineur italien ne peut qu’applaudir, lui qui voit son effectif s’agrandir alors que la Ligue des Champions sera au programme cette saison. Cela va indéniablement faire des victimes. Devant, l’OM a frappé fort en ayant fait venir Amine Gouiri l’hiver dernier, et désormais Pierre-Emerick Aubameyang en attendant Igor Paixao. Il y a une victime désignée qui se trouve être Neal Maupay, qui a bien dû se rendre compte qu’il n’entrait plus dans les plans du club provençal.

Jonathan Rowe, gros potentiel et grosse vente en vue ?

Welcome back 𝗔𝘂𝗯𝗮 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/s2aWsrGqBs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2025

Mais selon la Gazzetta dello Sport, un autre départ se prépare, mais il n’aura lieu qu’à la toute fin du mercato. Il s’agit de Jonathan Rowe, qui réalise une préparation convaincante, dans la foulée de son Euro espoirs prometteur. L’Anglais prend ses marques et sait se mettre en avant à l’image de son splendide but contre Valence ce mardi soir. Pas suffisant pour s’offrir un statut de titulaire quand tout le monde sera sur le pont. C’est ce qui explique la stratégie de l’OM selon le journal sportif italien, qui assure que Pablo Longoria va étudier les offres pour Rowe à la fin du mois d’août, notamment quand un certain Paixao va revenir de blessure et donner sa pleine mesure.

Il sera alors temps pour l’OM d’encaisser un gros chèque en cas de belle offre, avec une vente estimée à plus de 20 millions d’euros tant la marge de progression de l’ancien de Norwich semble encore importante. Actuellement, l’Atalanta Bergame suit le joueur, tout comme Bournemouth et Leeds en Premier League. De quoi se préparer à une belle surenchère même si en raison de sa jeunesse, de son potentiel et de sa bonne forme actuelle, les supporters de l’OM estiment qu’il serait tout de même intéressant de garder Jonathan Rowe dans l’effectif cette saison.