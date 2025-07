L'OM prépare un contrat légendaire pour une pépite africaine

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Un jeune attaquant attire l'attention au Mali. Mohamed Dhiarrah a été performant lors de la dernière CAN U17. A 16 ans, son arrivée en Europe est déjà dans les tuyaux. L'OM veut devancer ses concurrents sur le dossier avec une offre en béton.

En Afrique, le Mali est souvent cité en exemple dans la détection des talents. Le pays performe souvent dans les compétitions de jeunes comme ce fut le cas lors de la dernière CAN U17 au Maroc il y a trois mois. Les Aigles ont atteint la finale face au pays hôte avant de s'incliner aux tirs au but. Dans la formation malienne, l'ailier droit Mohamed Dhiarrah a tiré son épingle du jeu durant le tournoi avec ses qualités de percussion. Le joueur de 16 ans appartient au Djoliba AC, l'un des plus grands clubs du pays. Toutefois, cela ne va pas durer longtemps puisqu'il est très convoité en Europe et surtout en Ligue 1.

L'OM offre un super contrat à Dhiarrah

Le site Africa Foot donne le nom des quatre principaux prétendants du joueur. Il s'agit de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco, de Fenerbahçe et de Besiktas. L'OM est bien plus entreprenant que ses concurrents sur le dossier. La direction phocéenne a pris contact avec le Djoliba AC pour conclure le transfert de Mohamed Dhiarrah au plus vite. Pour séduire le jeune homme, Pablo Longoria et ses hommes ont aussi mis le paquet.

En effet, Marseille lui propose un contrat de 5 ans. Monaco et les deux clubs turcs sont plus prudents, offrant simplement un essai au jeune homme de 16 ans. L'OM peut donc boucler le dossier Dhiarrah très rapidement et ainsi renforcer ses équipes de jeunes avant peut-être l'équipe première dans un futur proche. Un scénario envisagé par les dirigeants phocéens au vu du contrat séduisant mis sur la table des négociations.