L'OM prépare la fumée blanche pour Nuno Tavares

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a peut-être enfin trouvé son futur arrière gauche. Le Portugais Nuno Tavares est tout proche d'arriver d'Arsenal. Le joueur est d'accord, ne reste qu'à convaincre des Gunners proches de finaliser le recrutement de Zinchenko.

La claque subie 0-3 face à Norwich samedi soir l'a montré. Même si ce n'était qu'un match de préparation, l'OM est encore loin des standards requis pour la coupe d'Europe et surtout pour la Ligue des champions. Améliorer l'effectif marseillais n'est pas un caprice, c'est une réelle nécessité. C'est pour cela que les Olympiens ne peuvent laisser échapper de bonnes affaires et de bons joueurs quand ceux-ci leur sont quasiment offerts. Au poste de latéral gauche, l'OM a flairé le bon coup à Arsenal avec le jeune talent portugais Nuno Tavares, 22 ans.

Tavares est OK, transfert possible dans les prochains jours

Arrivé de Benfica il y a un an, il n'a pas toujours pu exprimer son plein potentiel dans le nord de Londres la saison dernière. Mais, il ne faut pas s'y tromper, Nuno Tavares est un réel talent et l'OM représenterait une belle opportunité pour se relancer, surtout en C1. Les Marseillais travaillent à obtenir un prêt du joueur, lequel risque d'être barré par le recrutement imminent d'Oleksandr Zinchenko par les Gunners. Selon le journal l'Equipe, l'OM touche au but dans le dossier.

En effet, Tavares est chaud pour venir sur la Canebière. Ne reste plus qu'à être patient pour les Marseillais et souhaiter qu'Arsenal boucle son mercato. « L’OM a obtenu l’accord de Nuno Tavares la semaine dernière. Le dossier traîne un peu, Arsenal l’a convoqué pour sa préparation en Amérique afin d’avoir des solutions à ce poste. L’arrivée possible de Zinchenko chez les Gunners pourrait débloquer l’opération », selon les informations de l'Equipe reprises dans ce tweet. Une bonne nouvelle pour l'OM ainsi que pour Igor Tudor, lequel pourrait bénéficier d'un piston gauche intéressant pour mettre en place ses idées sur la scène nationale et européenne.