L’OM prend la porte, José Mourinho sous le choc

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM n’est pas parvenu à inverser la tendance contre le Feyenoord Rotterdam et ne disputera donc pas la finale de la Conférence League.

Battu 3-2 au match aller aux Pays-Bas, l’Olympique de Marseille avait besoin d’une victoire, peu importe le score, pour arracher au minimum la prolongation au Vélodrome jeudi soir. Emoussés et sans idées, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas atteint leur objectif en concédant le match nul contre une belle équipe du Feyenoord Rotterdam (0-0). Les Néerlandais affronteront l’AS Roma en finale, les hommes de José Mourinho ayant battu dans le même temps les Anglais de Leicester. De toute évidence, une affiche en finale entre la Roma et l’OM aurait fait saliver les supporters marseillais, lesquels se seraient rendus très nombreux à Tirana en Albanie. Une affiche entre la Roma et l’OM aurait également beaucoup plu à José Mourinho, l’entraineur du club italien.

José Mourinho se voyait déjà affronter l'OM

En conférence de presse après la qualification de son équipe aux dépens de Leicester, le « Special One » a d’ailleurs reconnu que l’élimination de l’OM face au Feyenoord l’avait beaucoup surpris. Dans un Vélodrome chauffé à blanc, José Mourinho pensait que Marseille parviendrait à retourner la situation. Ce ne fut finalement pas le cas, ce qui incite l’ancien entraîneur de Chelsea à la prudence avec sa finale contre le Feyenoord. « Il faut respecter le Feyenoord. Je n'ai pas vu le match aujourd'hui (jeudi) mais pour aller à Marseille, dans ce stade et cette atmosphère, contre une grande équipe qui fait un grand championnat, et aller en finale avec un match nul, c'est incroyable » a lancé José Mourinho, qui se voyait déjà en finale contre l’Olympique de Marseille au moment où il s’est qualifié avec la Roma contre Leicester… avant de finalement découvrir ce que c’est le Feyenoord qui avait obtenu sa qualification au Vélodrome à la surprise générale.