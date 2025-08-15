L’OM pousse, Lille change de discours sur Zhegrova

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En réponse à l’intérêt de l’Olympique de Marseille, le président du LOSC Olivier Létang assurait qu’Edon Zhegrova pouvait très bien rester à Lille. Ce n’est pourtant pas la tendance donnée par son entraîneur Bruno Genesio pendant que le club phocéen pousse pour recruter l’ailier kosovar.

Olivier Létang aurait-il tenté un coup de bluff ? La semaine dernière, le président du LOSC prenait tout le monde à contrepied sur le cas Edon Zhegrova. Selon lui, l’ailier convoité par l’Olympique de Marseille peut très bien rester et mettre fin à sa mise à l’écart alors que son contrat expire l’été prochain.

Zhegrova toujours pas réintégré

« Edon, il est possible qu'il soit avec nous, envisageait le patron de Lille. Il va bien, s'entraîne bien, est bien revenu. Il est possible qu'il reprenne l'entraînement avec l'équipe professionnelle à partir de lundi et qu'on puisse l'utiliser et compter sur lui pour cette saison. (…) L'idée, le pacte avec lui, s'il reprend avec l'équipe pro, c'est qu'il puisse faire la saison avec nous. » Quelques jours plus tard, force est de constater que la situation n’a pas évolué.

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement à Brest lors de la 1ère journée de Ligue 1, Bruno Genesio n’a pas évoqué la possible réintégration d’Edon Zhegrova. « Concernant Edon, je ne l’ai pas eu à l’entraînement cette semaine, a indiqué l’entraîneur du LOSC. Il continue de s’entraîner avec la Pro 2. Je n’ai pas d’autres informations à vous donner le concernant. Si je pourrai compter sur lui cette saison ? Je ne sais pas. »

🚨🔵⚪️ More on Edon Zhegrova and OM exclusive story from two weeks ago.



Zhegrova has received an important proposal from Olympique Marseille, now pushing to find a solution.



The deal is still on. 🔛 pic.twitter.com/pwgDWDSZq8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

Manifestement, Bruno Genesio ne sait pas trop à quoi son joue son président. L’international kosovar semble toujours aussi proche de la sortie, lui qui souhaite rejoindre l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du FC Bâle sera donc ravi d’apprendre que le club phocéen pousse toujours pour le recruter. Le vice-champion de France lui a transmis une offre importante, confirme le journaliste Fabrizio Romano. Mais sur ce dossier, le plus dur sera de trouver un accord avec Olivier Létang.