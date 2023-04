L’OM poursuit Lens pour un buteur à 30 millions d'euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une très grosse saison avec Lens (15 buts), Loïs Openda est une cible de l’OM dans l’optique du prochain mercato.

Six mois après avoir dépensé 32 millions d’euros pour recruter Vitinha en provenance de Braga, Pablo Longoria va-t-il de nouveau craquer pour un attaquant ? Cela semble peu probable… à moins qu’Alexis Sanchez ne prolonge pas, lui dont le contrat à Marseille expire au mois de juin. Prêt à palier toutes les éventualités, le président de l’OM s’est fixé un objectif ambitieux dans le cas où Alexis Sanchez viendrait à partir, lui qui est annoncé du côté de River Plate.

L'OM en pince pour Loïs Openda

A en croire les informations de Foot Mercato, le club phocéen, deuxième de Ligue 1 avec un point d’avance sur Lens à sept journées de la fin, est très intéressé par… le serial buteur des Sang et Or. En effet, le média affirme que Marseille en pince pour Loïs Openda, auteur de 15 buts cette saison en Ligue 1 avec le club nordiste.

Recruté il y a un an pour seulement 10 millions d’euros en provenance de Bruges, l’international belge de 23 ans a tapé dans l’œil de Pablo Longoria, qui estime que Loïs Openda serait très complémentaire à Vitinha, auteur de ses deux premiers buts avec l’OM contre Troyes dimanche au Vélodrome. Le dossier Openda sera néanmoins très épineux et délicat pour le club phocéen. D’abord car le joueur n’a pas envie de quitter Lens à tout prix et s’imagine très bien rester un an de plus chez les Sang et Or en cas de qualification pour la Ligue des Champions.

Openda estimé à 30 millions d'euros par Lens

Ensuite car forcément, la concurrence sera féroce au vu de la qualité du joueur. Ormis l’OM, Leeds, Monaco, l’Inter Milan ou encore Francfort sont très intéressés par le profil du très rapide Loïs Openda. Enfin, le prix du joueur pourrait être rédhibitoire pour Marseille, même si on ignore quels seront les moyens mis à disposition par Frank McCourt cet été. A priori, Lens exigera au minimum 30 millions d’euros pour son attaquant star. Soit peu ou prou le même prix que celui payé à Braga pour recruter Vitinha il y a trois mois.