L'OM plus grand club de France, Balerdi défie le PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Capitaine de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a réussi sa mission, à savoir ramener l'OM en Ligue des champions. Pour le joueur argentin, il est clair que le club phocéen est le numéro 1 en France même si le PSG enchaîne les titres.

Dauphin du Paris Saint-Germain cette saison, Marseille peut se réjouir de retrouver la Ligue des champions, mais également d'avoir dans son effectif le meilleur buteur du Championnat à égalité avec Ousmane Dembélé, candidat au Ballon d'Or. Même si l'OM n'a pas rivalisé avec le PSG sur la distance et que le club de la capitale enchaîne les titres, Leonardo Balerdi estime que rien n'y fait, l'Olympique de Marseille reste bien le club numéro 1 en France. Se confiant dans les colonnes du Journal du Dimanche, le capitaine de l'OM avoue que le fait de porter le maillot du plus fada des clubs français apporte des responsabilités énormes tant l'attente est énorme.

L'OM va repasser devant le PSG

« Pourquoi est-ce si difficile de réussir à l'Olympique de Marseille? Parce que c'est le plus grand club de France ! Ou tu aimes Marseille et tu veux qu'il réussisse ou tu ne l'aimes pas et tu l'espères au fond du classement. Ça, tu le sens.Tous les problèmes sont exagérés ici. Il y a plus de pression qu’ailleurs et c’est normal, a confié le défenseur de l’OM, qui pense qu’un jour ou l’autre Marseille finira bien par reprendre le leadership sportif en France face au PSG. Si on peut repasser devant Paris ? Je le pense, oui. Depuis que je suis arrivé, le club a progressé, c’est le plus important. Avec moins d’argent mais une bonne mentalité et de bonnes intentions, j’aimerais que ce soit le cas et dans pas longtemps je l’espère. »

Et comme tout bon joueur de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi espère que le 31 mai prochain, l'Inter battra le PSG en finale de la Ligue des champions. « A Marseille personne ne veut qu’ils la gagnent, mais s’ils le font, ils seront seulement les deuxièmes à le faire après l’OM », confie avec malice le capitaine de l'OM.