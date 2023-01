L'OM piste la bonne affaire à Valenciennes !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM et son président Pablo Longoria regardent partout pour dénicher la pépite offensive à moindre coût. Cette dernière est peut-être bien en Ligue 2, à Valenciennes, en la personne d'Ilyes Hamache. Le joueur de 19 ans est suivi depuis plusieurs mois par les Phocéens.

Joueurs confirmés et jeunes talents prometteurs, tels sont les deux cibles du mercato marseillais depuis l'arrivée de Pablo Longoria au poste de président. L'Espagnol a un bilan plutôt positif même si les bons coups ont côtoyé les gros ratés. Pour rajeunir l'effectif de l'OM à moindre coût, rien ne vaut la Ligue 2. Un championnat où les joueurs prouvent régulièrement leur valeur à l'échelon supérieur. Toutefois, à part Pape Gueye et Isaak Touré au Havre, l'OM ne s'appuie pas suffisamment dessus préférant les réseaux espagnols et italiens de Longoria.

Le Valenciennois Ilyes Hamache suivi depuis l'été par l'OM

Cela pourrait enfin changer avec Ilyes Hamache. Le jeune ailier de 19 ans évolue à Valenciennes, actuel 9e de Ligue 2. Il possède de belles qualités de dribble, de percussion et progresse au fur et à mesure du temps. Le joueur franco-algérien a connu sa première sélection en équipe de France U20 mais possède des statistiques modestes au VAFC. 4 buts en L2 la saison passée, 2 lors de l'exercice actuel. Suffisant néanmoins pour séduire l'OM.

Depuis l’été dernier, Marseille observe avec attention l’attaquant de Valenciennes, Ilyès Hamache. #VAFC #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 4, 2023

C'est ce que révèle l'insider Mohamed Toubache-TER sur son compte Twitter. Selon lui, le club marseillais suit Hamache depuis l'été dernier. Un suivi particulier qui pourrait augurer d'une offre prochaine pour le Valenciennois. Une fenêtre de tir s'ouvrirait même dès cet hiver et, ce d'autant plus que le VAFC est souvent sur la corde raide financièrement et n'hésite pas à vendre ses meilleurs éléments en cas d'offres correctes.