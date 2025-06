L'OM pique une pépite de 18 ans au Paris FC

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Habitué à sonder de très beaux noms au mercato, l'Olympique de Marseille pense aussi à la jeunesse. Les Phocéens vont réaliser un très beau coup à Paris.

L'Olympique de Marseille est souvent en difficulté quand on parle de formation et de post-formation. Le club phocéen n'amène pas assez de jeunes joueurs en équipe première. Une situation qui doit changer à court terme et cela va débuter...par un recrutement. En effet, selon les informations de L'Equipe, l'OM va mettre la main sur Félix Bienck (18 ans). International français U17, ce latéral gauche est annoncé très prometteur. Après 4 ans passés au Paris FC, il va donc rejoindre Marseille où un contrat professionnel de quatre années l'attend selon le quotidien sportif. Un beau coup pour l'OM qui va récupérer le joueur au nez et à la barbe du PFC mais aussi de l'AS Monaco, autre prétendant.