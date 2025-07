L’OM peut frapper fort avec Bafodé Diakité

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central, l’OM s’est positionné sur Nayef Aguerd. Un profil qui plaît au club phocéen, qui pourrait aussi frapper un grand coup en se positionnant sur Bafodé Diakité, sur le départ de Lille.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas chômé pour renforcer leur secteur défensif puisque le mercato démarre à peine, mais deux défenseurs ont déjà rejoint le club phocéen, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Deux renforts bienvenus pour Roberto De Zerbi, qui attend un joueur de plus -au moins- dans ce secteur de jeu. L’idée est de faire venir un joueur confirmé en défense centrale pour épauler Leonardo Balerdi et la piste n°1 mène à Nayef Aguerd, sur le départ de West Ham après son prêt concluant à la Real Sociedad la saison dernière. Une piste validée par Walid Acherchour, qui a toutefois glissé un autre nom aux décideurs marseillais.

Sur Winamax, le consultant a estimé que Bafodé Diakité, sur le départ de Lille, pouvait également représenter une superbe opportunité pour Marseille. Un transfert du joueur des Dogues serait toutefois plus coûteux, son prix étant davantage situé aux alentours de 40 millions d’euros. « Aguerd s’est relancé à la Real Sociedad et n’entre plus dans les plans de West Ham, vu l’affinité qu’il a avec Benatia, c’est un coup à faire absolument pour l’OM. Aguerd est un joueur multitâches même s’il a un peu de pépins physiques, c’est le joueur qui peut te régler le problème de la profondeur à Marseille » explique le consultant sur Winamax avant de poursuivre.

Aguerd et Diakité, les deux pistes d'Acherchour pour l'OM

« Il y a un problème, c’est le salaire. Il va falloir être fort et être très fin. Si tu me dis qu’il y a un joueur à faire sur le marché des transferts pour Marseille, c’est Aguerd. Diakité pouvait aussi être une piste très importante, j’aurais bien aimé le voir à côté de Balerdi. Mais c’est un joueur qui coûte entre 35 et 40 millions d’euros. Aguerd, c’est plus réalisable et il te réglerait beaucoup de soucis dans le secteur défensif » a analysé Walid Acherchour, très emballé par les pistes Nayef Aguerd et Bafodé Diakité. Reste que pour le défenseur de Lille, c’est davantage vers un départ en Premier League que l’on se dirige, Bournemouth ayant déjà bien avancé sur ce piste pour compenser le probable départ d’Illya Zabarnyi au PSG.