L’OM persiste et menace le Milan AC

Par Eric Bethsy

Malgré l’intransigeance du Milan AC, l’Olympique de Marseille ne lâche pas Ismaël Bennacer. Le club phocéen souhaite conclure un nouveau prêt du milieu de terrain et menace de quitter la table des négociations si rien n’évolue.

Ça ne s’arrange pas pour Ismaël Bennacer. Poussé vers la sortie par le Milan AC, le milieu de terrain ne serait pas contre un retour à l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen ne parvient toujours pas à le récupérer suite à son prêt en deuxième partie de saison. Les dirigeants marseillais ont d’abord refusé de payer l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros. Une décision compréhensible étant donné la fragilité de l’international algérien.

L'OM perd patience

Afin d’atténuer le risque, le vice-champion de France essaie d’obtenir un nouveau prêt. Sauf que le Milan AC campe sur ses positions et privilégie un transfert définitif de son joueur sous contrat jusqu’en 2027. Personne ne semble parti pour céder dans les échanges. En Italie, le journaliste Daniele Longo confirme le refus catégorique des Milanais et ajoute que l’Olympique de Marseille pourrait finir par mettre fin aux négociations. A force de se heurter à un mur, la direction olympienne perd patience et pense à faire une croix définitive sur Ismaël Bennacer.

Milan, “no” al Marsiglia per un nuovo prestito di Bennacer: il club francese orientato a ritirarsi dalla corsa. Il club rossonero vuole solo una cessione a titolo definitivo dell’ algerino e dialoga con un paio di società arabe — Daniele Longo (@86_longo) July 24, 2025

Reste à savoir s’il s’agit d’un réel avertissement ou d’un simple coup de pression. Difficile à dire pour le moment. Quoi qu’il en soit, le Milan AC peut compter sur l’intérêt de deux formations du Moyen-Orient pour le Fennec. L’une de ces approches vient d’Al-Ittihad, le club saoudien de Karim Benzema qui ne s’est pas encore entendu avec les Rossoneri. La porte reste donc ouverte pour l’Olympique de Marseille dont l’entraîneur Roberto De Zerbi apprécie beaucoup le profil d’Ismaël Bennacer. Sa compatibilité avec la philosophie de jeu de l’Italien explique pourquoi les Marseillais insistent tant sur ce dossier.