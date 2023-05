L’OM pénalisé financièrement, encore une injustice

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Battu par Lille pendant que Lens a gagné sur la pelouse de Lorient ce week-end, l’OM est presque assuré de terminer troisième de Ligue 1.

Longtemps dauphin du Paris Saint-Germain cette saison, l’Olympique de Marseille a finalement craqué dans le sprint final. Les défaites dans le Nord contre Lens puis Lille deux semaines plus tard ont coûté cher à l’équipe d’Igor Tudor, troisième avec cinq points de retard sur les Sang et Or à deux journées de la fin du championnat. A Marseille, plus personne ne croit aux espoirs de seconde place alors que Lens va bénéficier d’un calendrier hyper favorable avec la réception d’Ajaccio et un déplacement à Auxerre pour conclure la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

En terminant troisième plutôt que deuxième, l’OM va devoir passer par les barrages d’accession à la Ligue des Champions en août prochain. Et selon L’Equipe, même si les coéquipiers d’Alexis Sanchez parviennent à se qualifier pour la C1, ils toucheront moins d’argent de la part de l’UEFA que le PSG et Lens, directement qualifiés grâce respectivement à leur première et deuxième place. Le quotidien national explique que la clé de répartition prévoit que les recettes commerciales issues des droits TV sont redistribuées comme suit : 45 % pour le champion, 35 % pour le deuxième et seulement 20 % pour le troisième, même s’il passe les barrages et se qualifie en Ligue des Champions.

Moins d'argent pour l'OM en Ligue des Champions

La France devrait se partager autour de 60 millions d’euros sur ce poste de revenus, ce qui va permettre au PSG d’encaisser 27 millions d’euros, à Lens d’empocher 21 millions d’euros et à l’OM de se consoler avec une petite douzaine de millions d’euros en cas de qualification pour la phase de groupes. Une injustice de plus pour le club phocéen, qui s’est estimé lésé ces dernières semaines par l’arbitrage en sa défaveur et qui vit décidément une fin de saison bien pénible.