L'OM panique ? Tudor debout contre les critiques

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a une nouvelle fois perdu en match de préparation ce vendredi sur la pelouse de Middlesbrough (0-2). Les hommes d'Igor Tudor continuent d'inquiéter fans et observateurs.

A Marseille, le vent a vite tourné. Après une fin de saison dernière exaltante avec à la prime une qualification pour la prochaine Ligue des champions, tout s'est gâté quelques semaines plus tard. Si on pensait que l'OM serait très actif sur le marché des transferts et aurait très vite affiché ses ambitions, il n'en est rien. Pire, Jorge Sampaoli a quitté le navire pour des visions différentes sur le projet de l'OM avec sa direction. Remplacé par Igor Tudor, l'Argentin est déjà regretté sur la Canebière. Il faut dire que le recrutement et les prestations des Phocéens lors des matchs de préparation ont de quoi inquiéter fortement les amoureux du club. Il y a quelques jours, l'OM se faisait gifler par Norwich sur le score de trois buts à zéro. Ce vendredi, les hommes d'Igor Tudor n'ont une nouvelle fois pas fait le poids contre Middlesbrough. Pas de quoi faire paniquer Tudor.

Tudor trouve déjà des excuses à son OM

A la fin de cette rencontre chaotique de l'OM contre les Anglais, qui évolue en Championship, l'ancien coach de l'Hellas Vérone n'a pas voulu céder à la panique. Interrogé par la chaine officielle du club phocéen, Tudor a indiqué : « Notre objectif était de donner du temps de jeu aux joueurs et c’est ce que nous avons fait. Les jambes étaient lourdes, nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, il y a donc beaucoup de joueurs fatigués. C’est normal, c’était attendu ». Sur sa lancée, Igor Tudor a tenu à rassurer sur les prochaines sorties de l'OM, annonçant avoir besoin de temps pour tirer le meilleur de son groupe : « J’ai vu des choses intéressantes et des choses qu’il faut améliorer. Il y a une grande conséquence : nous ne sommes pas frais. Il y a deux jours, nous avons eu une grosse séance physique donc il est normal que, deux jours après, les joueurs soient dans le dur physiquement et mentalement. Je ne suis pas inquiet. Je suis certain qu’au début de la saison, nous serons en forme. Comme vous le voyez, j’essaie de changer le style de jeu de l’équipe par rapport aux dernières années. Il y a beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux joueurs ».

Encore deux rencontres pour être au point

Contre Middlesbrough, c'était aussi l'occasion pour l'OM de faire débuter certaines recrues. C'était le cas de Jonathan Clauss, de Chancel Mbemba et de Luis Suarez. En défense, Samuel Gigot et Isaak Touré étaient également présents mais n'ont pas franchement assuré. A noter qu'il reste encore deux rencontres amicales à l'OM avant de débuter la nouvelle saison face à Reims le le 7 août au Stade Vélodrome. Ce sera le 27 juillet contre le Betis et le 31 juillet face l’AC Milan. Le temps presse pour les Phocéens, qui seront très attendus la saison prochaine. Surtout que les premières rencontres de Ligue des champions arriveront très vite. Il reste en revanche du temps sur le marché des transferts à Pablo Longoria et son équipe pour trouver des vraies plus-values à l'effectif d'Igor Tudor.