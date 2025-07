L'OM paie 22 ME pour bloquer Balerdi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Leonardo Balerdi est convoité par Newcastle mais aussi la Juventus Turin. L’OM a toutefois l’intention de garder son capitaine, ravi de la récente venue de son compatriote Facundo Medina dans la cité phocéenne.

Homme fort de la défense de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs années maintenant, Leonardo Balerdi n’a jamais été aussi important dans la cité phocéenne. Nommé capitaine par Roberto De Zerbi la saison dernière, l’international argentin a assumé son statut en faisant office de taulier de l’équipe marseillaise. Au-delà de ses qualités de défenseur, Leonardo Balerdi est adoré par son entraîneur pour sa vitesse et sa capacité à relancer proprement avec une aisance technique au-dessus de la moyenne. Des qualités qui ont tapé dans l’oeil de Newcastle mais surtout de la Juventus Turin, qui courtisent l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Dans ce dossier, l’OM tient bon pour l’instant, déclarant son capitaine intransférable ou presque.

Balerdi heureux de la signature de Medina à l'OM

Mais tout reste fragile, notamment si Balerdi venait à demander son départ à un moment du mercato. Ce n’est toutefois pas la tendance selon L’Equipe. En effet, le quotidien national nous apprend que Leonardo Balerdi n’a pour l’instant pas l’intention de réclamer son départ de l’Olympique de Marseille. Au contraire, il se dit « ravi » en privé de la signature de son compatriote Facundo Medina, international argentin comme lui et acheté 22 millions d’euros par l’OM au mercato. Un achat intelligent de la part de Marseille, qui renforce sa défense et qui donne par la même occasion une bonne raison à son capitaine de rester.

Officiel : Facundo Medina est prêté à l'OM ! https://t.co/WD34Pplc4a — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2025

« Balerdi se sent bien à Marseille et sa direction n'est pas loin de le déclarer intransférable » ajoute le quotidien national, pour qui un départ de Leonardo Balerdi n’est donc pas à l’ordre du jour. Il convient toutefois de rester prudent car on ignore comment réagiraient Pablo Longoria et Medhi Benatia en cas d’offre supérieure à 50 millions d’euros pour un élément payé 10 millions d’euros en 2011. Une chose est en tout cas certaine, un départ de l’Argentin mettrait Roberto De Zerbi dans tous ses états, l’ancien technicien de Brighton ayant bien l’intention de s’appuyer une année de plus (au moins) sur son joueur, sous contrat jusqu’en 2028.